Noche de fallos: estos son los conjuntos ganadores del Concurso Oficial del Carnaval 2026

En la madrugada del miércoles 4 de marzo se dieron a conocer los fallos del Concurso Oficial de Carnaval de este año. El escrutinio de puntajes se realizó en el teatro de Verano tras la finalización de la última etapa de la Liguilla, en la que participaron 24 conjuntos.
Los triunfadores son:
La murga Doña Bastarda se impuso cómodamente en su categoría y obtuvo así su segundo triunfo de su carrera. El galardón llega en un momento de duelo para el conjunto, que llora la reciente muerte de Agustín Ríos, uno de sus cofundadores y referentes.
Los otros ganadores de la velada fueron Parodistas Momosapiens; Humoristas Sociedad Anónima; Revista La Compañía; y la Sociedad de Negros y Lubolos Yambo Kenia.
Con estos fallos, llega a su fon la edición 2026 del “carnaval más largo del mundo”.
Puntajes
Murgas:
Doña Bastarda 2757 puntos
La Gran Muñeca 2646
La Nueva Milonga 2644
Falta y Resto 2643
Cayó La Cabra 2641
Patos Cabreros 2621
Un Título Viejo 2583
La Trasnochada 2545
Queso Magro 2454
Los Diablos Verdes 2443
Curtidores de Hongos 1531
La Margarita 1504
Don Bochinche y Cia 1459
A la Bartola 1435
La Mojigata 1432
Jorge 1422
Gente Grande 1396
Mi Vieja Mula 1385
Jardín del Pueblo 1309
Parodistas:
Momosapiensa, 1110 puntos
Caballeros, 1060
Zíngaros, 1047
Los muchachos, 950
Adam´s 583
Sociedad de Negros y Lubolos:
Yambo Kenia, 1132 puntos
Valores, 1119
Integración, 1102
La Sara del Cordón, 1034
Más que lonja, 583
Herencia Ancestral, 495
Humoristas:
Sociedad Anónima, 1147 puntos
Cyranos, 1092
Los Rolin, 1075
Los Chobys, 596
Social Club 536
Revistas:
La Compañía, 1416 puntos
Tabú, 1382
Madame Gótica, 1253
Carambola, 693
House, 664
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]