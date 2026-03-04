Carnaval 2026

Noche de fallos: estos son los conjuntos ganadores del Concurso Oficial del Carnaval 2026

En la madrugada del miércoles 4 de marzo se dieron a conocer los fallos del Concurso Oficial de Carnaval de este año. El escrutinio de puntajes se realizó en el teatro de Verano tras la finalización de la última etapa de la Liguilla, en la que participaron 24 conjuntos.

Los triunfadores son:

La murga Doña Bastarda se impuso cómodamente en su categoría y obtuvo así su segundo triunfo de su carrera. El galardón llega en un momento de duelo para el conjunto, que llora la reciente muerte de Agustín Ríos, uno de sus cofundadores y referentes.

Los otros ganadores de la velada fueron Parodistas Momosapiens; Humoristas Sociedad Anónima; Revista La Compañía; y la Sociedad de Negros y Lubolos Yambo Kenia.

Con estos fallos, llega a su fon la edición 2026 del “carnaval más largo del mundo”.

Puntajes

Murgas:

Doña Bastarda 2757 puntos

La Gran Muñeca 2646

La Nueva Milonga 2644

Falta y Resto 2643

Cayó La Cabra 2641

Patos Cabreros 2621

Un Título Viejo 2583

La Trasnochada 2545

Queso Magro 2454

Los Diablos Verdes 2443

Curtidores de Hongos 1531

La Margarita 1504

Don Bochinche y Cia 1459

A la Bartola 1435

La Mojigata 1432

Jorge 1422

Gente Grande 1396

Mi Vieja Mula 1385

Jardín del Pueblo 1309

Parodistas:

Momosapiensa, 1110 puntos

Caballeros, 1060

Zíngaros, 1047

Los muchachos, 950

Adam´s 583

Sociedad de Negros y Lubolos:

Yambo Kenia, 1132 puntos

Valores, 1119

Integración, 1102

La Sara del Cordón, 1034

Más que lonja, 583

Herencia Ancestral, 495

Humoristas:

Sociedad Anónima, 1147 puntos

Cyranos, 1092

Los Rolin, 1075

Los Chobys, 596

Social Club 536

Revistas:

La Compañía, 1416 puntos

Tabú, 1382

Madame Gótica, 1253

Carambola, 693

House, 664