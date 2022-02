No Te Va Gustar sale de gira: 11 conciertos en Argentina, y más shows en México y España

Cultura

No Te Va Gustar anunció este martes el recorrido de su próxima gira, que comenzará en Argentina y seguirá por México, España y otros países latinoamericanos, motivada por la presentación de su último álbum, "Luz".



Según detalló su discográfica, el primer tramo de la gira internacional tendrá lugar en Argentina a partir del 6 de abril con 11 conciertos confirmados en las ciudades de Rosario, San Luis, Mendoza, San Juan, Santa Rosa, Bahía Blanca, Cipolletti, Trelew, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Tandil.



La banda, que presenta su nuevo disco "Luz", nominado a la última edición de los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum, continuará su tour por México, donde ofrecerá el 30 de abril un primer show en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México, seguido por fechas en Guadalajara, Monterrey y Querétaro.



Además, la banda liderada por Emiliano Brancciari se presentará en España y otros países de Latinoamérica que la banda informará próximamente.



El grupo, de 27 años de trayectoria, tocará en los conciertos los nuevos temas de "Luz", lanzado por Bizarro Records en mayo de 2021, y hará además un recorrido por hits de sus 10 álbumes de estudio, entre los cuales se destacan "No era cierto", "No hay dolor" "A las Nueve" o "Cero a la izquierda", entre otros.



Fechados en diciembre de 2021, los últimos grandes conciertos de No Te Va Gustar en Montevideo y Buenos Aires contaron con una afluencia de público multitudinaria.



Según destacó el sello de la banda, las nuevas presentaciones contarán con el aire de "celebración" que caracteriza a estos conciertos pero el festejo buscará ser más ambicioso aún por marcar el regreso a las giras de la que califican como una de las bandas más convocantes del rock en español.

En base a EFE