Primer show de NTVG en el Centenario: “Sigue siendo nuestra casa”

Después de 22 meses sin tocar en vivo, No Te Va Gustar ofreció este lunes el primero de sus dos shows en el estadio Centenario, el lugar soñado para presentar su disco más reciente, Luz.

"SIGUE SIENDO NUESTRA CASA. Montevideo, estamos muy emocionados y lo único que podemos decir es GRACIAS", publicó la banda en las redes sociales.

Un show de tres horas que los fanáticos disfrutaron tanto de la banda como de sus invitadas de lujo. Abrió Niña Lobo, hubo un número de baile de la primera figura del Ballet Nacional del Sodre, Rosina Gil, y acompañaron en dos canciones Meri Deal y Nicki Nicole.

La cuenta de Twitter @ntvguy inició un hilo de videos del evento, invitando a todos a compartir su momento favorito del espectáculo.

No te va gustar en el Estadio Centenario. ???????? pic.twitter.com/aF4deII8R0

No veía en vivo a No te va Gustar desde la época de los primeros discos. El show de esta noche en el Centenario fue demoledor y una gran celebración de que por suerte estamos vivos. Te guste o no, son nuestra gran banda pop, sin ningún lugar a dudas. pic.twitter.com/Iy7lDJozoU