Carnaval 2023

Murguista Maxi Pérez pidió disculpas a Raffo y las mujeres: “No hay excusas, me desubiqué”

Después de que Laura Raffo, presidenta de la Departamental del Partido Nacional (PN) en Montevideo, reaccionara en Twitter a una mención que le hizo la murga Asaltantes con Patente en su espectáculo, en la que la tildó de “conchuda”, el director del conjunto, Maximiliano Pérez, se disculpó con la dirigente y con las mujeres.

“Desde la vergüenza de haberme desubicado sin justificación ante demasiada gente, quiero pedir disculpas a un montón de personas, empezando por Laura, y contextualizar para asumir mi responsabilidad”, publicó el murguista en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

Pérez dijo que este lunes a la hora 03:00, en la última actuación de la murga Asaltantes con Patente en el Teatro de Verano, el conjunto campeón del concurso de este año en su categoría, cometió un “error agrediendo innecesariamente a una persona pública” y “regalando” a sus compañeros.

“Antes que nada: no hay excusas, me desubiqué”, expresó, y aseguró que el “exabrupto” no formaba parte del espectáculo: “Fue una estupidez improvisada para incomodar a Germán Medina en el escenario, un juego interno habitual que mi falta de oficio y talento llevaron por el atajo del insulto, gratuito y sin gracia”.

Asimismo, señaló que los humoristas “hacen equilibrio en el pretil de la incorrección y la estandarización sin caerse, y esa es buena parte de su magia”. “Quedó en evidencia que yo no lo soy”, agregó.

“El problema es que en el camino no solo agredí a la destinataria —que no tenía nada que ver y a quien le reitero mis disculpas públicamente— también involucré a Germán, cuyo único pecado fue tener la generosidad de aceptarme como partenaire en Carnaval”, indicó.

En este sentido, dijo que dejó “en orsai a toda la murga, que después de seis meses de ensayo y cantar en 150 tablados, hay gente que la conoce por este desborde que nada tiene que ver con el show”.

“Ni la murga ni el Carnaval admiten este tipo de expresiones, soy yo el que me salí completamente de contexto”, sentenció, y asumió su “ignorancia” en cuanto al “improperio ‘conchuda’”: “Para mí no tenía una carga especialmente machista (más allá de que obviamente sea dirigido a una mujer), pensé que era un insulto más, que sonaba fuerte y ridículo, hasta escolar, pero no sabía que era agraviante para el género en su totalidad. Vayan también mis disculpas a las mujeres por mi desubique y mi analfabetismo”, reconoció.

Y concluyó: “Lamento las incomodidades causadas. Ahora sí, que siga el remate ambulante de descargas sobre mi persona, quién da más”.

Este jueves Montevideo Portal publicará una entrevista con Pérez en el marco del ciclo Seré Curioso del periodista César Bianchi.



Raffo había expresado este miércoles en su cuenta de Twitter que no tolera “la falta de respeto”, y sentenció: “Humor sí. Odio no”.

Luego, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y legisladores y dirigentes del Partido Nacional compartieron el reproche al murguista y la murga, y defendieron a Raffo en Twitter. El presidente del Directorio del partido, Pablo Iturralde, apuntó contra la intendenta Carolina Cosse, que en la tarde de este miércoles no hizo referencia al episodio en la red social.



Se puede discrepar con las personas o con las ideas, pero siempre en el marco del respeto y la tolerancia. Lo que tuvo que padecer @lauraraffo excede todos los límites. Condenamos el hecho y le expresamos toda nuestra solidaridad. https://t.co/8kwIYENWhB — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) March 1, 2023

Es triste ver cómo se ataca y denigra a una mujer.

Si no sos de su comité de base amigo se sienten libres de insultar y faltar el respeto disfrazándolo como humor.



Todo mi respaldo a Laura. #HumorSiOdioNO https://t.co/vLYGvwFvRH — Adriana Balcarcel (@adribalcarcel) March 1, 2023

La falta de respeto y el insulto hacia una mujer debe de recibir el rechazo de todos, no importa de donde venga, una cosa es que te agarren de punto otra cosa es tratar de esa manera a una persona https://t.co/bDdLeQtw3N — Gustavo Penadés (@GustavoPenades) March 1, 2023

No hay humor tampoco militancia en el agravio y menos aún en al estigmatización o cosificación de la mujer. Inaceptable para todos no solo para @lauraraffo @HerrerismoUy https://t.co/Qx4XPI6swg — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) March 1, 2023

Defenderé siempre la libertad de expresión, pero hasta esta libertad fundamental tiene límites fijados, y pasan por el “respeto a los derechos o a la reputación de los demás”art 13 Conv. I. DDHH. Más allá del ilícito, repudiable la actitud con un ser humano @PNACIONAL https://t.co/09v1qb0QCb — Carmen Asiaín #TrabajandoParaVos (@casiain1) March 1, 2023

Se puede coincidir o discrepar.

Se puede hacer humor para divertir, alegrar, entretener, protestar o reclamar, nunca para agraviar!

Autoproclamarse popular y defensor de derechos y atacar a una mujer, en los valores de la sociedad que quiero para mis hijos, no divierte, ESTÁ MAL! https://t.co/jyFWkKspSV — Carolina Murphy (@CarolinaMurphy_) March 1, 2023

La sátira y la transgresión, son parte intrínseca de una mejor expresión del Carnaval.

Pero el insulto machista, disfrazado de humor, es inaceptable. Condenamos el hecho. https://t.co/uEktOfY5db — Senadora Gloria Rodriguez Santo Oficial (@gloriasaravista) March 1, 2023

Miro esta ordinariez y busco el repudio de @CosseCarolina de @montevideoIM y de la gente que siempre defienden las causas de la Mujer.

Poca sororidad. Descuento que no es por miedo a los "varones del carnaval"

Hay violencia de género ?@FiscaliaUruguay — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) March 1, 2023