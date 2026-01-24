Milita Alfaro por caso Doña Bastarda: “Inexplicable que INAU trabaje con gente tan inepta”

Carnaval 2026

Milita Alfaro, investigadora y especialista en historia del Carnaval montevideano, se refirió a la controversia generada por la decisión del INAU de inhibir inicialmente un fragmento del libreto de la murga Doña Bastarda, una medida que finalmente fue levantada.

Alfaro cuestionó el accionar de la calificadora designada por el organismo y defendió el contenido del espectáculo, al que definió como “absolutamente transparente” y con un mensaje “pacifista”. “La polémica terminó, por suerte, rápidamente. No por eso, no lamento tremendamente este gusto amargo con el que empezamos el Carnaval”, dijo este viernes en diálogo con MVD Noticias (TV Ciudad).

Además, remarcó que la situación dejó en evidencia problemas serios en la interpretación del contenido artístico. En ese sentido, afirmó que le resulta “bastante inexplicable que el INAU trabaje con gente tan inepta y que tenga tantas dificultades para decodificar e interpretar correctamente las claves de un espectáculo”.

La investigadora señaló que el relato escénico va construyendo progresivamente un clima crítico: “Empieza con esta cosa, la escuela, la patria, los héroes, las banderas y todo lo demás. Y poco a poco va creando un clima que, con una mirada tremendamente crítica, va mostrando los horrores que somos capaces de cometer en nombre de la patria. Como ejemplo de ello, los horrores del holocausto”.

Para la historiadora, lejos de resultar perjudicial para los niños y adolescentes, el contenido puede generar instancias valiosas de reflexión: “Es interesante que dé lugar a que en un contexto familiar se pregunte y se diga por qué dicen estas cosas, y que tengamos posibilidad de explicar a los adolescentes cosas horrorosas que la humanidad ha cometido”.

“Lo tremendo de todo esto, que empezó y terminó rápidamente, es que da pretexto para que los odiadores seriales del Carnaval aprovechen para colgarse de este asunto y decir las cosas horrorosas que hoy se están diciendo”, concluyó.

