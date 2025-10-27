Histórica: la uruguaya Fernanda Trías recibió por segunda vez el Sor Juana Inés de la Cruz

Cultura

La escritora uruguaya Fernanda Trías volvió a hacer historia en la Feria del Libro de Guadalajara: por segunda vez, recibió el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. En esta ocasión, por su última publicación, El monte de las furias.

El premio fue otorgado a Trías por unanimidad del jurado “por ser una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”, detalló la Cancillería de Uruguay.

El comité, que estuvo integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, destacó también la potencia narrativa de la obra y el universo que Trías construye a partir de personajes “excéntricos, vívidos y entrañables”. El jurado subrayó que la autora logra equilibrar “la poesía del lenguaje y la crudeza del mundo representado”.

“La vida eremita de una mujer, su descarnada visión del erotismo y la irrupción en su escenario de una siniestra violencia humana sirven de marco a un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, consideró el tribunal sobre la prosa de Trías.

“Muy conmovida. Muchas gracias y a la Feria del Libro de Guadalajara”, escribió la escritora en su cuenta de Instagram después de haber recibido la noticia. La uruguaya había recibido el mismo galardón en 2021 por su libro Mugre rosa, que también le valió el Premio Nacional de Literatura de Uruguay (2020) y el Premio Bartolomé Hidalgo (2021).

Trías nació en Montevideo, en 1976. Es narradora, docente y traductora. Realizó el máster en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Publicó Cuaderno para un solo ojo, La azotea y la plaqueta de relatos El regreso.

Por La azotea recibió el tercer Premio Nacional de Literatura en Narrativa/MEC, 2002. En 2004 obtuvo la beca Unesco-Aschberg para escritores y se estableció en Francia.

En 2006 obtuvo el premio a la Cultura Nacional de la Fundación Bank Boston. Sus relatos han aparecido en antologías de nueva narrativa en Alemania, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Perú y Uruguay. La ciudad invencible se publicó en España en 2014 (Demipage) y en Chile-Nueva York en 2013 (Brutas Editoras) bajo el título de Bienes muebles.

En diálogo con LatidoBEAT, la escritora dijo que comenzó a escribir “en algún punto de la adolescencia, pero de manera sistemática y obsesiva desde los 20”. Los primeros libros que la marcaron fueron El extranjero, Albert Cmus, o El pozo, de Juan Carlos Onetti.