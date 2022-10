Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, contó que hace tiempo quiere surfar en Uruguay

El bajista de Red Hot Chili Peppers, Michael Peter Balzary, mejor conocido como Flea, quiere hacer surf en aguas uruguayas y así lo manifestó en redes sociales.

“¿Hay surf cerca de Montevideo?”, preguntó en Twitter. “Llevo tanto tiempo queriendo ir allí. He conocido a tantos uruguayos amables en el camino”, agregó en el posteo.

Is there surf anywhere near Montevideo? Been wanting to go there for so long. I’ve met so many kind Uruguayan people along the way https://t.co/lS5G9B4IDt