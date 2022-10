The Supersónicos lanzan nuevo disco y develan al inventor de la “cumbia surf uruguaya”

Cultura

Allá por el año 2010, la banda de rock punk surf y yerbas varias The Supersónicos sorprendía al público con un mockumental en blanco y negro donde aseguraban haber “descubierto” a Bobby Holly, el primer y olvidado roquero uruguayo (aunque ficticio). La película y su banda sonora fueron la excusa ideal de la banda para incursionar en nuevas sonoridades y caminos compositivos. Desde entonces, varios de los temas como "Everybody Says", "She was my baby" y el malambo rock "Baby Don't Go" se integraron a los shows regulares del grupo.

Ahora, los “Súper” proponen un juego similar aunque no idéntico. En su nuevo disco titulado White Sounds presentan a Braian "Wilson" Ferreira, el supuesto músico rochense inventor de la cumbia surf uruguaya.

El trabajo ofrece una colección de doce canciones donde la banda nacida entre Sayago y Aires Puros -barrios no muy surfistas pero quizá sí cumbieros - traza un recorrido por los éxitos de Ferreira, músico uruguayo que viajó a Los Ángeles y se hizo muy amigo de Brian Wilson (de los Beach Boys). De su amistad surgió su apodo, "el Wilson", y también el género del que fue precursor en nuestro país: la Cumbia Surf Uruguaya.

Temas como El Wilson, Movimiento e Rocha, El Cuqui Cuqui amazónico, Tambores de guante Blanco, Cómo se mueve el esqueleto de Leandro o Calipso Bagual, son parte de este homenaje, no exento de sátira política.

Cumbia, reggaeton, calypso, candombe y lambada son parte de esta obra en la que The Supersónicos se adentran en ritmos calientes listos para arrasar las pistas de baile de toda América y el mundo.

El trabajo, disponible de forma gratuita en todas las plataformas, deleita al escucha “surfcumbiero” con puñado de canciones repletas de percusiones, reverb, wha-wha, psicodelia, cumbia, timbales, maracas, bongós, vibratos, congas, folclore y humor.

El lanzamiento en vivo de White Sounds será el sábado 5 de noviembre en la Sociedad Urbana Villa Dolores, en un recital en el que The Supersónicos tocarán con el dúo Las Cobras.