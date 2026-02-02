Curiosidades

Evacúan hospital por hombre con un obús de la 1ª Guerra en el ano: es la segunda vez

“La historia ocurre primero como tragedia y después como farsa”, escribió a mediados del siglo XIX el pensador alemán Karl Marx, en su libro El dieciocho brumario de Luis Bonaparte.

Sin embargo, el tiempo parece reservar episodios que le imprimen una variante a esa sentencia: ocurren como farsa en ambas ocasiones.

Así parece demostrarlo lo que sucedió el pasado sábado en Toulouse, Francia, donde un hospital debió ser evacuado por una emergencia surrealista: un paciente ingresó con un obús de la Primera Guerra Mundial atascado en el recto.

Por increíble que parezca, en diciembre de 2022 otro hospital de la misma ciudad había atravesado por una situación idéntica hasta en el tipo y época de la munición.

Según informara el medio galo Le Figaro, el hombre de 24 años llegó en la noche del sábado al hospital de Rangueil y dijo que se había introducido un objeto en el recto, pero no detalló su naturaleza.

El paciente fue sometido a una cirugía de urgencia y requirió un procedimiento delicado. “Durante la extracción, el cirujano se dio cuenta de que se trataba de un proyectil de la Primera Guerra Mundial, de aproximadamente 16 cm de largo y 4 cm de ancho”, reza el citado informe.

Sorprendido por el descubrimiento, el personal médico alertó de inmediato a las autoridades. Alrededor de las 01:40 horas, la policía llegó al lugar y llamó al escuadrón antibombas. Se estableció asimismo un perímetro de seguridad para neutralizar el artefacto.

De acuerdo con los informes locales, el proyectil estaba fechado en 1918 y no presentaba riesgo de explosión. La Policía notificó entonces al Grupo de Apoyo Judicial (GAJ), que abrió un expediente por posesión de munición de categoría A.

Una fuente cercana al caso informó que el paciente será entrevistado en los próximos días para explicar el origen del proyectil. Sin embargo, la fiscalía de Toulouse no prevé formular cargos, dado que la munición estaba desactivada y su posesión no configura delito.

El Hospital Rangueil declinó hacer comentarios sobre el caso.

Un caso idéntico

Tal como informáramos, en diciembre de 2022, y también en la ciudad de Toulouse, un hombre acudió a un centro de salud porque no podía retirar un objeto que había introducido en su ano. Al igual que en el presente caso, se trataba de un obús de la Primera Guerra Mundial.

En aquella ocasión, el escenario no fue el hospital de Rangueil, sino el Sainte-Musse.

En ese entonces, también se solicitó ayuda a los artificieros, quienes determinaron que “había pocas posibilidades de que el objeto explotara dentro del paciente”.

Tranquilizados por los expertos, los médicos llevaron adelante una cirugía que permitió la extracción del proyectil.

¿La misma persona?

La increíble coincidencia de ambos casos hizo que en redes sociales algunos internautas plantearan la posibilidad de que hubieran sido protagonizadas por la misma persona, inspirada por algún extraño fetichismo bélico “retro” (en todo sentido).

Sin embargo, y tal como se lee líneas arriba, el paciente del pasado sábado es un joven de 24 años, mientras que el de diciembre de 2022 era un octogenario.

Tampoco la munición es la misma. En el caso actual, se trata de una bala de fabricación francesa y de 16 centímetros de longitud. En el episodio anterior, la munición era de origen alemán y medía casi 20 centímetros.

Un año antes, en diciembre de 2021, un hospital del Reino Unido atravesó una situación similar. Sin embargo, en ese caso la munición no era de la Primera Guerra, sino de la Segunda.

A más tiempo, más riesgo

Contra lo que puede creerse, el paso del tiempo no significa necesariamente que un explosivo pierda su poder destructivo. De hecho, el deterioro de sus componentes los hace más inestables y pueden estallar al manipularlos.