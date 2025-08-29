¿Te habías quedado sin ver a Shakira? Habilitan nuevas localidades para show en Centenario

Cultura

¿Te habías quedado sin poder ver a Shakira en Uruguay? AM Producciones anunció este viernes que habilitará nuevas localidades para los shows del 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo, que se habían agotado en tiempo récord.

Las entradas estarán disponibles en Red UTS a partir de este lunes 1° de setiembre a las 10:00, indicó la productora.

En julio, Shakira vendió más de cuarenta mil entradas en pocas horas. Según AM, la artista se consagró como la primera en agotar dos funciones en el Estadio Centenario en pocas horas.

La cantante colombiana ha logrado cifras sin precedentes con esta gira: más de 2 millones de asistentes, todos los shows completamente agotados y récords de recaudación global, consolidando su posición como una de las artistas más populares del planeta. Este éxito arrollador ha motivado su regreso a América Latina para una segunda y última etapa, antes de continuar hacia Europa y Asia.

“No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hace tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa-Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina”, expresó Shakira.