“Pensé que moriría”: hombre fue atacado por dos perros pitbull y logró inmovilizarlos

Hay una máxima periodística que establece que no es noticia el hecho de que un perro muerda a una persona, pero sí lo es cuando un humano le hinca los dientes a un can.

Por desgracia, con cierta frecuencia nos vemos en la necesidad de informar acerca de personas lesionadas o muertas por ataques de perros pitbull. En las últimas horas, un joven brasileño se convirtió en un éxito viral por la razón opuesta: fue atacado no por uno, sino por dos perros de esa raza, y logró reducirlos.

El ataque ocurrió en la mañana del domingo, cuando Ernesto Chaves, de 33 años, corría en la calle Jorge Roberto Salomão de la localidad de Ponta Porã, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Tras ser atacado por los animales, y al cabo de unos cinco minutos de forcejeo, Chaves logró dominarlos e inmovilizarlos. Y si bien logró salvar la vida, la proeza no le salió gratis: sufrió algunas heridas y laceraciones, por lo que fue traslado a un hospital. Tras recibir atención, se le dio el alta sin necesidad de internación.

“Cuando me di cuenta de que me estaban atacando, intenté escapar. Soy un hombre entrenado en el área de Muay Thai, también entreno Jiu-Jitsu, he visto algunas estrategias para defenderme de ataques de perros, pero realmente pensé que iba a morir. Son extremadamente fuertes, pensé que no podría con ellos”, dijo en declaraciones recogidas por el portal noticioso G1.

Durante el ataque, el deportista gritó pidiendo ayuda, pero nadie se acercó por miedo a los animales. "Sabía que no podía caer. Puse un brazo delante de cada perro, pero me derribaron", recordó.

El joven refirió que llevaba auriculares en el momento del ataque y que, al principio, pensó que los perros no eran agresivos. "Vinieron saltando, pensé que querían jugar", dijo.

LUTADOR DE MUAY THAI IMOBILIZA DOIS PITBULLS DURANTE ATAQUE



O lutador de Muay Thai Ernesto Chaves, conhecido como “Bocão”, viveu momentos de tensão no último domingo (29) em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Enquanto caminhava para a academia onde dá aulas, ele foi atacado por… pic.twitter.com/Wy2zdccYgs — Jornal Expresso (@JornalExpresso4) June 30, 2025

Al darse cuenta de que lo estaban mordiendo, intentó sujetar a los animales por los collares, pero fue derribado. Luchó durante unos cinco minutos hasta que logró inmovilizarlos. Después, los vecinos ayudaron a atar a los perros con cuerdas. Poco después, llegaron equipos de la Policía Militar y del Departamento de Bomberos.

Ernesto fue trasladado al hospital con varias lesiones: sufrió una mordedura en la pierna y se fracturó un dedo de una mano.

Chaves comentó que la zona donde fue atacado es muy concurrida.

“Mi esposa camina por ahí siempre, y hay una guardería a dos cuadras. Imagínense si agarran a otra persona, sería una muerte segura”, dijo.

Chaves criticó la conducta del dueño de los perros y se mostró indignado. "Podría haber muerto. Tengo muchos compromisos laborales. Trabajo con mi cuerpo y ahora no puedo trabajar por su descuido”, manifestó.

Tras el incidente, el propietario de los canes se entregó a la Policía Civil. Elisângela Cristaldo, vocera de la Policía local, explicó que el hombre declaró que los animales estaban encerrados en un galpón para proteger el lugar, por lo que cree que alguien irrumpió en el espacio y los soltó. La Policía Civil está investigando el caso.

Además de ser considerado responsable por no tener precaución al manipular animales, el dueño de los perros involucrados en el ataque podría ser acusado de lesiones corporales, lo que conlleva una pena de hasta doce años de prisión.