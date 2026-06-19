¿Cuántas veces Charly Sosa cantó Mayonesa en su vida? La respuesta “imposible” del artista

Era mediodía en Miami Beach cuando Charly Sosa pasó por la mesa de un restaurante casi como si fuera un encuentro casual. Lo saludaron, él devolvió el saludo con la naturalidad de quien conoce a todo el mundo, y de ahí salió su charla con Montevideo Portal. Encima, era su cumpleaños.

Sosa lleva ocho años viviendo en Miami y este Mundial lo encontró en el lugar justo: la ciudad es sede de al menos dos partidos de la selección uruguaya, y el ambiente que se vive, según él, es difícil de describir. “Imaginate lo que es mi primera experiencia estando en un Mundial, viviendo acá ya hace ocho años, y tener la posibilidad de que dos partidos mínimo de la Selección se jueguen en Miami”, dijo. “Realmente una fiesta”, suma.

Sobre el fenómeno de los uruguayos en el exterior, Sosa habla desde la experiencia. Cuenta que ya desde 2001, cuando empezó a viajar internacionalmente, veía cómo la gente se largaba a llorar al cruzarse con artistas de acá. Al principio no lo entendía. “Yo decía: '¿Por qué lo viven de esa manera?'”, recuerda. La respuesta que le daban era siempre parecida: abrazarlos era como abrazar un pedacito del Uruguay. “Hay gente que de repente pasa veinticinco años sin volver al Uruguay”, explica. “El candombe, la murga, la plena, todo se potencia. Cuando extrañás tu tierra y estás lejos sin ver a tu familia, todo se potencia”.

LE PREGUNTAMOS A CHARLY SOSA CUÁNTAS VECES CANTÓ “MAYONESA” EN SU VIDA pic.twitter.com/KiV1kjOGda — Montevideo Portal (@portalmvd) June 19, 2026

Para el final, la pregunta del millón: ¿cuántas veces cantaste "Mayonesa" en tu vida? Al Fata Delgado se la hicieron con Bicho Bicho y no supo responder. Sosa tampoco. “Imposible”, dice, y se ríe.

La anécdota que justifica la imposibilidad del cálculo lo lleva a Galicia, España. En un show tuvo que cantar "Mayonesa" cuatro veces en la misma noche. “Nos bajamos del escenario y la gente no se iba”, recuerda. El organizador español fue hasta donde estaba el conjunto, les dijo que el público pedía más, y cuando le preguntaron qué cantar, la respuesta fue "Mayonesa" de vuelta. Subieron, la cantaron. Se bajaron. La gente siguió.

Entonces, subieron otra vez. Sosa tomó el micrófono y le preguntó directamente al público qué querían para el tercer bis. “¡Mayonesa!”, respondieron. “Tuve que cantar tres veces seguidas la misma canción”, dice. “Por eso te digo que es imposible calcularlo”, apunta.

“Es como una marca registrada a fuego”, admite.