Mundial 2026

“Así que te estuviste cargando a Zaira”: Charly Sosa habló de la polémica con la argentina

Montevideo Portal

En medio de la fiesta que viven los hinchas de la selección uruguaya en Miami por la disputa del Mundial, el cantante Charly Sosa habló de sus sensaciones al poder acompañar a la Celeste desde la ciudad en la que reside desde hace ocho años y comentó cómo le cayó la confusión que lo involucró con una anécdota contada por la modelo argentina Zaira Nara.

"Imaginate lo que es mi primera experiencia estando en un Mundial, viviendo aquí ya hace ocho años y tener la posibilidad de que dos partidos de la selección se jueguen en Miami. Realmente es una fiesta", expresó Sosa en diálogo con Montevideo Portal.

“Estar en el partido, cantar el himno como se cantó y el agite de la gente, realmente fue maravilloso”, afirmó.

Además reflexionó sobre el sentimiento de pertenencia que mantienen los uruguayos que viven en el exterior: “Cuando salía al exterior, la gente me abrazaba y se ponía a llorar. Yo decía: 'Qué raro, ¿por qué lo viven de esa manera?'. Y me respondían: 'Porque abrazarlos a ustedes es como estar abrazando un pedacito del Uruguay'”, recordó.

Por otro lado, Charly Sosa se refirió a la noticia que surgió en los últimos días, luego de que Zaira Nara recordara una anécdota que llevó a algunas personas a asociarlo con ella.

"Yo le había pedido que no dijera más 'el cantante de Mayonesa', porque en realidad había sido un cantante del grupo Chocolate el que tuvo ese tema con ella", explicó.

El músico relató que aprovechó un encuentro en el programa La peña de morfi con la argentina para aclarar la situación. “Le dije: 'Mirá, Zaira, no digas más el cantante de Mayonesa porque la gente se la agarra conmigo y piensa que soy yo'”, contó.

“Cuando pasó todo ese problema, yo estaba en pareja. Llegué a mi casa y me dice: 'Así que te estuviste cargando a Zaira'. Le respondí: '¿De qué me estás hablando? Si yo ni la he visto'", recordó.

Al ser consultado por cuántas veces cantó “Mayonesa”, el cantante respondió: “Es imposible saber cuántas veces, es como una marca registrada”.

"Una vez me pasó en España que tuve que cantarla cuatro veces en un mismo show. Nos bajamos del escenario y la gente pedía otra vez “Mayonesa”. Volvimos a subir, la cantamos de nuevo, nos bajamos, y seguían pidiendo “otra vez”. Tuve que cantar tres veces seguidas la misma canción", relató.

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