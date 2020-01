¿Coincidencias? el “guionista de Dios” hace experimentos en Argentina

Curiosidades

La historia comienza en mayo del año pasado, cuando Hugo La Cuadra, humilde electricista de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, estaba de paso por la pequeña y también santafecina ciudad de Rafaela.

Mientras conducía, desde su auto vio un sobre dentro de un bache en el asfalto. Según contó al medio local Meridiano Digital, lo recogió y siguió su marcha de regreso a Sunchales. Al llegar a su casa vino la sorpresa: en el sobre había 5.000.000 de pesos argentinos en cheques listos para cobrar, y una chequera completa en blanco y firmada.







Hugo La Cuadra

"Llamé a un amigo que anda con cheques y sabría mejor qué hacer: Había cheques de todo el país, y hasta de Uruguay", contó entonces La Cuadra.

El electricista tomó entonces la decisión de devolverlo, y junto con su amigo comenzaron a llamar a los teléfonos que figuraban en la chequera, pero no hubo respuesta. Finalmente, con la ayuda de su nuera hicieron una búsqueda mediante el número CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) y dieron con el propietario.

"Estaban desesperados" por hallar el dinero extraviado, cuenta La Cuadra, y rápidamente "un señor" se trasladó desde Rafaela a Sunchales a recoger los valores.

"Me dijo que el dinero era para pagar sueldos de empleados", narró el trabajador. Sin embargo, recibió una magra recompensa, tan escasa que dio que hablar en el vecindario e hizo que fuera entrevistado por los medios.

"El señor me dio mil pesos", dije La Cuadra, quien no lamenta la escasa gratitud de los dueños de los cheques, sino que -dice- se quedó esperando a que le contaran el final de la historia.

"Me hubiera gustado que me llamaran, que me dijeran si estaban todos los cheques, si pudieron hacer lo que iban a hacer", concluyó.

El segundo acto de la historia ocurrió esta semana, cuando Luis Spahn, también electricista, circulaba en su vehículo por las calles de Rafaela y. . . adivinaron: se encontró con una serie de cheques, algunos de ellos al portador, que sumaban alrededor de 2.170.000 pesos argentinos.

El trabajador siguió viaje rumbo a la ciudad de Santa Fe, y una vez allí revisó los cheques y notó que estaban todos endosados por una misma empresa, dedicada a la fabricación de herramientas y situada cerca del lugar del hallazgo. Spahn llamó a la empresa y allí le confirmaron que pertenecían a un comisionista que, evidentemente, los había perdido al salir de la fábrica.







Los cheques hallados por Spahn. Foto: Rafaela Noticias

El electricista llevó más tarde los cheques de regreso a la fábrica, "Ellos estaban sorprendidos de que se los haya llevado, entonces me preguntaron si quería llevarme alguna herramienta", contó en declaraciones al canal Todo Noticias. Spahn les dijo que les había llevado los cheques de buena fe y no quería recompensa, pero la propietaria del lugar le indicó a uno de sus empleados que le dieran algo.

Al rato "un muchacho apareció con una pala. No sabía si agarrarla, porque sabía que se iba a generar esto", dijo. Ese "esto" al que se refiere el electricista es la rápida viralización que tuvo la curiosa noticia del hallazgo y la extraña recompensa que tuvo la integra conducta de su protagonista. Especialmente porque el regalo le resultó por completo inútil.

"No tengo ni un cachito de tierra. La pala tengo que colgarla porque me genera un problema. Es peor que un perro malo acá en casa", dijo.

En un plazo de poco más de medio año y en una pequeña ciudad, dos hombres de idéntica profesión protagonizan hallazgos que -al menos en sus circunstancias- parecen calcados: desde sus autos, y cuando viajan hacia otra ciudad, avistan fajos de cheques que resultan ser propiedad de empresas. Ambos deciden devolverlos, incluso tomándose molestias para ello, y para sumar mayor coincidencia, los dos reciben recompensas decepcionantes y terminan por ganarse sus minutos de viralidad en las redes.







Spahn con su recompensa. Foto: Rafaela Noticias

Con sólo 104.000 habitantes, Rafaela es conocida en Argentina como "La Perla del Oeste", debido a sus bellezas naturales, culturales y arquitectónicas.

Desde ahora, y luego de semejante reto a la Teoría de Probabilidad, la localidad también podría conocerse como la ciudad donde el guionista de Dios hace sus experimentos. O donde se producen fallas en la Matrix. O quizá las cosas sean más sencillas de lo que imaginamos, y todo se limite a lo que ya sugiriera el escritor Arturo Cancela: el destino es chambón.