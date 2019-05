Argentina: Encontró y devolvió 5 millones. La recompensa tuvo “sabor a poco”

Curiosidades

Un trabajador argentino se encontró un sobre con una fortuna. El dinero volvió a sus dueños, que no se mostraron pródigos.

Hugo La Cuadra es un humilde electricista de la ciudad de Sunchales, en la provincia argentina de Santa Fe. Hace un año que lucha contra un cáncer en la garganta, dolencia que afortunadamente viene superando.

Días atrás, se topó ante una situación especial. Estaba en la ciudad de Rafaela, cuando desde su ato vio un sobre dentro de un bache en el asfalto. Según contó al medio local Meridiano Digital, lo recogió y siguió su marcha de regreso a Sunchales. Al llegar a su casa vino la sorpresa: en el sobre había 5.000.000 de pesos argentinos en cheques listos para cobrar, y una chequera completa en blanco y firmada.

"Llamé a un amigo que anda con cheques y sabría mejor qué hacer: Había cheques de todo el país, y hasta de Uruguay", cuenta La Cuadra.

El electricista tomó entonces la decisión de devolverlo, y junto con su amigo comenzaron a llamar a los teléfonos que figuraban en la chequera, pero no hubo respuesta. Finalmente, con la ayuda de su nuera hicieron una búsqueda mediante el número CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) y dieron con el propietario.

"Estaban desesperados" por hallar el dinero extraviado, cuenta La Cuadra, y rápidamente "un señor" se trasladó desde Rafaela a Sunchales a recoger los valores.

"Me dijo que el dinero era para pagar sueldos de empleados", narra el trabajador. Sin embargo, recibió una magra recompensa, tan escasa que dio que hablar en el vecindario e hizo que fuera entrevistado por los medios.

"El señor me dio mil pesos", dice La Cuadra, quien no lamenta la escasa gratitud de los dueños de los cheques, sino que -dice- se quedó esperando a que le contaran el final de la historia.

"Me hubiera gustado que me llamaran, que me dijeran si estaban todos los cheques, si pudieron hacer lo que iban a hacer", concluye.