Violación, desigualdad y exigir respuesta: proclama de Intersocial Feminista para el 8M

La Intersocial Feminista publicó el pasado lunes la proclama que se llevará adelante este martes 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer y en la que se llevará adelante la característica marcha por la avenida 18 de Julio. En primer lugar, la Intersocial lanzó una alerta sobre las violencias y discriminaciones que se han agudizado en los últimos tiempos, y expresaron que las mujeres y disidencias “viven en peligro” en este país.

“La violencia cruenta hacia las mujeres, como es el caso de violación grupal, la violencia sexual perpetrada por fuerzas de seguridad que deberían brindarnos protección, los femicidios no cesan, la violencia transfóbica y los abusos sexuales hacia nuestros hijos e hijas son muestras de ese contexto que nos pone en riesgo”, señala la proclama.

Asimismo, indican que la violencia machista es la “expresión más crítica” de una sociedad desigual, que coloca a las mujeres como “ciudadanas de segunda”, sometidas a “múltiples discriminaciones, violencias y explotación”.

Aseguraron que están hartas de la “doble moral”; de la “apropiación” de sus cuerpos; de la falta de oportunidades; de la servidumbre doméstica disfrazada de matrimonio o amor maternal; de las múltiples discriminaciones, que sufren por ser mujeres, afro, indígenas, migrantes, trabajadoras sexuales, lesbianas, pobres, niñas, por estar privadas de libertad; y finalmente dicen que están hartas del clasismo y la superioridad moral de quienes se creen “gente de bien”, de quienes se creen que tienen el poder de decidir sobre sus vidas.

“Estamos hartas de la desigualdad estructural, patriarcal, racista, capitalista, heteronormativa, capacitista y xenófoba”, agregaron.

En este sentido, afirmaron que repudian la cultura de violación, exigieron que se les enseñe a los varones de este país a no violar, a respetar los límites del consentimiento, a no explotar niños y adolescentes y a no acosar a las mujeres en medios de transporte, boliches, lugares de trabajo o fiestas.

“Denunciamos la violencia racista, exigimos políticas que aborden la transformación del racismo estructural y llamamos a la sociedad toda a repudiar el racismo y aportar su erradicación”, señala el texto, y agregaron la denuncia de la “precarización de la vida de las mujeres, disidencias, niños, niñas y adolescentes.

“Fuimos y somos las mujeres quienes nos hicimos presentes en la primera línea durante la pandemia, llevando adelante ollas populares. Somos hoy las mujeres que salimos a la calle por nuestros ideales a denunciar la violencia patriarcal, machista, racista, clasista y transfóbica. Somos las mujeres de todos lados en las periferias, en el interior profundo, donde debemos potenciar nuestra lucha y fuerzas para llegar a todas”, expresaron.

Finalmente, la proclama de la Intersocial Feminista hace una serie de exigencias: incorporar en la currícula educativa de forma urgente de educación en igualdad de género, masculinidades libres de machismo y violencia, derechos humanos, prevención de violencia y explotación sexual; desplegar acciones en toda la administración pública tendientes a desmontar la cultura machista; exigimos una justicia que esté a la altura de las necesidades de las víctimas, que se profesionalice y especialice para lograr dar respuesta de calidad y combatir la impunidad.

“Exigimos respuesta policía, se ha sufrido serios retrocesos en el abordaje de la violencia basada en género; exigimos respuestas concretas para las mujeres y disidencias en vivienda, empleo, educación, sistema de cuidados, políticas de corresponsabilidad, abordajes de salud enmarcados en los derechos sexuales y reproductivos; exigimos se reinstalen ámbitos de diálogo entre el Estado y la sociedad civil; nos solidarizamos con todas las mujeres y disidencias que se encuentran en zonas de guerra y conflictos”, agregan.

“Juntas porque nos matan en nuestras casas, juntas porque nos acechan en la calle, juntas porque nos violan en las fiestas, juntas porque nos abusa la policía, juntas porque violan a nuestros hijos e hijas, juntas porque nos explotan en el trabajo, juntas porque nos criminalizan por ser pobres, juntas porque somos las mujeres y disidencias, aún siendo adolescentes, quienes aparecemos con nuestros cuerpos descuartizados, quienes somos desaparecidas, y quienes somos asesinadas por el sólo hecho de habitar en el mundo. Este 8M salimos a las calles en todos los rincones del país. Juntas en todos los espacios contra todas las opresiones”, concluye la proclama.

