Salud

Varicela en el Comcar: inician vacunación tras aparición de tres casos en el mismo módulo

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), adoptó recientemente medidas sanitarias para evitar la propagación de la varicela dentro del penal de Santiago Vázquez – Comcar.

Según informó el Instituto, la decisión se tomó luego de que el pasado miércoles se diagnosticaran tres casos en el Sector A del Módulo 11 del Complejo de Unidades N.º 4 del mencionado presidio.

A partir del análisis de los contactos de las personas contagiadas y con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y de ASSE / Sistema de Atención Integral - Personas Privadas de Libertad (SAI - PPL), el INR resolvió continuar con la evaluación de casos sospechosos, administrar tratamiento antiviral a los casos confirmados e iniciar, a partir del lunes 27 de octubre, la vacunación de personas privadas de libertad y de funcionarios.

También se decidió restringir la visita a las personas alojadas en el sector afectado, y la prohibición de toda visita a las personas infectadas y a sus compañeros de celda.

No podrán ingresar, en ningún caso, niños menores de 6 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas. El resto de la visita en el complejo se realizará con normalidad.

Tampoco se realizarán traslados internos entre sectores del Módulo 11, desde o hacia otros módulos del Comcar u otras unidades penitenciarias;

Asimismo, se realizará el monitoreo continuo de síntomas en el resto de la población del penal. El próximo martes 28 se evaluará nuevamente la situación y se reconsiderarán las medidas.

El pasado agosto se produjo un brote de varicela en la cárcel de Canelones, en el marco de un fenómeno de aumento general de la incidencia de la enfermedad.

En julio, el Ministerio de Salud Pública reportó un 70% más de casos en lo que va del 2025 en comparación con el mismo período de 2024.