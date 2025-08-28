Detectaron un foco de varicela en la cárcel de Canelones y aplicaron medidas sanitarias

Locales

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó este jueves 28 de agosto la detección de un foco de varicela en la Unidad Nº 7 de Canelones, lo que llevó a las autoridades a aplicar medidas sanitarias para evitar la propagación del virus dentro del establecimiento.

Según un comunicado oficial, “se procedió al aislamiento de la población del Sector A del Módulo 2” y durante los próximos 15 días no habrá ingresos ni traslados, con el fin de “evitar la dispersión de posibles focos”. Además, el INR indicó que se realiza un seguimiento de las personas que fueron trasladadas en los últimos 21 días.

Con respecto a las visitas, el Sector A del Módulo 2 permanecerá cerrado durante 30 días. Además, se aclara que “en caso de registrarse un nuevo caso, la restricción se extenderá hasta completar los 21 días desde el último caso”, de acuerdo con la recomendación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La paquetería funcionará con normalidad y se sumará el día de visita que correspondía a los internos del sector afectado. Para el resto de la unidad, el MSP dispuso que no se permitirá el ingreso de mujeres embarazadas, niños menores de un año, adultos mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas.

El próximo 29 de agosto desde la hora 08:30 horas, la Intendencia de Canelones, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, realizará una jornada de vacunación en la que se aplicarán 200 dosis. El operativo estará dirigido a 185 personas privadas de libertad y funcionarios que no hayan recibido la vacuna anteriormente.

El INR precisó que “se excluyen las personas mayores de 50 años, por haber recibido la vacuna o haber cursado la enfermedad”.

