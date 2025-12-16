Variante K: qué es, cómo se previene y su eventual llegada a Uruguay

Salud

Desde mediados de setiembre, una nueva mutación del virus de influenza A (H3N2) tomó por sorpresa al continente europeo y adelantó entre tres y seis semanas la temporada de gripe en el hemisferio norte, un comportamiento inusual que volvió a poner bajo tensión a los sistemas de salud.

Esta evolución del virus, conocida como la “variante K”, impactó con fuerza en países como España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, donde el crecimiento sostenido de contagios se tradujo en un fuerte aumento de hospitalizaciones. En el Reino Unido, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud reportó que las internaciones diarias por influenza pasaron de 1.717 a más de 2.660 en una sola semana, con proyecciones que llegaron a estimar hasta 8.000 hospitalizaciones semanales.

La variante K no representa la aparición de un virus completamente nuevo, sino que se trata de una subclase del H3N2, que creció rápidamente dentro de las muestras analizadas en el hemisferio norte desde su descubrimiento en agosto de 2025.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la evolución genética observada en esta variante forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional. El fenómeno se explica por cambios genéticos progresivos que pueden modificar la forma en que el sistema inmunológico reconoce al virus.

Según informó Gaceta Médica, para la microbióloga María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), estas mutaciones “se localizan en una zona clave de reconocimiento de los anticuerpos y esto puede afectar a la acción de la inmunidad”, lo que se traduce en una ventaja de transmisión, incluso en personas con inmunidad previa por infección o vacunación.

En la misma línea, otros expertos advirtieron al medio que se trata de una cepa “teóricamente más transmisible” y con capacidad de evadir la inmunidad.

De acuerdo con estimaciones citadas por la OPS y por expertos europeos, la variante K presenta una capacidad de contagio de hasta 56% superior a la observada en temporadas previas. Ese factor explica por qué, aun sin generar cuadros clínicos más graves, logró acelerar la propagación y multiplicar la cantidad de casos en poco tiempo.

Tanto la OMS como la OPS coinciden en que no se detectó un aumento en la gravedad individual del virus. En ese sentido, explicó que el impacto se debe a una alta transmisibilidad y baja inmunidad en la población.

Tras consolidarse en Europa, la variante K comenzó a ganar terreno en América del Norte en estas últimas semanas. Estados Unidos y Canadá registraron un aumento progresivo de detecciones, en línea con el avance de la temporada otoño-invierno en el hemisferio norte.

Mientras tanto, en territorio latinoamericano, la expansión dio un paso clave en la segunda semana de diciembre, cuando México confirmó el primer caso de la variante K. Según Infobae, al cierre de la semana pasada, el 16,2% de las infecciones confirmadas de influenza en ese país correspondían a H3N2, con 154 casos registrados.

Entre los países más cercanos a Uruguay, Perú decretó una alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de ingreso y diseminación del subclado K, debido a los posibles efectos de la alta movilidad que se genera por las fiestas.

En Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional, aún no se reportaron casos confirmados ni circulación de la variante K del H3N2. Sin embargo, distintas autoridades sanitarias provinciales ya informaron que mantienen una vigilancia reforzada con organismos nacionales e internacionales.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no se pronunció al respecto acerca de la llegada de la variante o medidas de prevención. Previamente, en entrevista con Montevideo Portal, Álvaro Galiana advirtió que no es una cuestión de si llega o no, sino “de tiempo”.

“Diciembre y enero no son los meses más preocupantes, pero ojo”, advirtió, “vivimos en un mundo donde la gente viaja todo el tiempo. Es cuestión de tiempo". “La vacuna de la gripe quizás no es la mejor del mundo, pero es lo que hay”, afirmó. “Si te das la vacuna vas a tener más nivel de anticuerpos que si no te la das”.

Con respecto al ministerio, concluyó que la cartera debería “mirar con lupa” la propagación del virus, ya que “puede ser un problema de aquí a febrero, marzo o abril”.

Los riesgos mayores

Los especialistas coinciden en que el principal riesgo de la variante K no está asociado a una gripe “más severa”, sino a la presión sobre el sistema de salud si la variante ingresa y encuentra brechas de inmunidad, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas.

Respecto a la vacunación, los datos preliminares de Europa muestran que, aunque la eficacia frente a la infección puede verse parcialmente reducida, la protección contra la hospitalización y la enfermedad grave no ha disminuido. Es por eso que, tanto la OPS como las sociedades científicas insisten en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para mitigar el impacto del H3N2.

Con la variante K ya detectada en más de 34 países y una expansión sostenida en el hemisferio norte, los expertos advierten que la circulación podría llegar al hemisferio sur durante 2026, impulsada principalmente por los viajes.

