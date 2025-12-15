Álvaro Galiana: sarampión, el “temor” de los discursos antivacunas y la variante K

Entrevistas

Uruguay se convirtió en registrador de un caso autóctono de sarampión, el primero en más de dos décadas, tras un brote detectado en la localidad de San Javier, en Río Negro. La confirmación encendió la alerta sanitaria y puso el foco en una enfermedad que el país había logrado mantener fuera de circulación durante años.

Para el pediatra Álvaro Galiana, exdirector del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, el dato no es menor. “Que aparezca un caso autóctono quiere decir que la persona que tiene hoy el sarampión no fue una persona que hubiera sido contacto claro de las personas de la zona de San Javier que estaban enfermas”, explicó en entrevista con Montevideo Portal. Y agregó: “Eso implica o genera automáticamente el riesgo de que, así como apareció esta persona, siga aumentando”.

Galiana remarcó que se trata de una enfermedad viral respiratoria que no siempre es grave, pero que puede serlo . “La mayor parte de la población está vacunada y la mayor parte de la población está bien vacunada, entonces es poco probable que se generen grandes diseminaciones”, señaló.

Uno de los principales riesgos, sostenido, es que el sarampión no sea identificado rápidamente. “Al inicio de una enfermedad, que hace muchos años que no ve nadie, puede haber un problema de diagnóstico, entonces hay que estar alerta”, indicó. En ese sentido, insistió en la necesidad de aislar los casos y evitar que se transformen en focos de contagio.

“Hoy tenemos pocos casos, pero en la zona de San Javier ya hay, por primera vez, un caso autóctono”, subrayó. “Si surgen más casos como ese, estaríamos hablando de que hay transmisión comunitaria de la enfermedad, o sea, la gente transmite la enfermedad y uno no puede darse cuenta de que le fue transmitida”.

El pediatra fue enfático al describir las posibles complicaciones. “El sarampión es una enfermedad respiratoria infecciosa, febril, con tos y mucha conjuntivitis”, explicó, y agregó que puede generar daño pulmonar directo o asociarse a infecciones bacterianas graves. “Disminuye la capacidad de respuesta del sistema inmunológico y favorece que bacterias como el neumococo o el estreptococo den una neumonía grave”.

También mencionó consecuencias menos frecuentes pero severas. “Excepcionalmente, pero es posible, puede dar encefalopatía vinculada al sarampión”, afirmó. Por eso, alertó que no se trata de una enfermedad menor ni del pasado. "Prácticamente desapareció gracias a la vacuna. Cuando baja la presión de la vacunación, la enfermedad reaparece".

En ese marco, Galiana puso el foco en los adultos que no tienen claro su esquema. “Hay grupos de personas de 30, 40 o 50 años que puede ser que no tengan las dos dosis”, explicó. “Esas personas pueden tener un sarampión con algo de inmunidad, sin síntomas claros, y aún así transmitir la enfermedad”.

“El mensaje es claro: tienen que vacunarse porque son susceptibles de padecer la enfermedad y de transmitirla”, afirmó.

HPV y un aumento que preocupa

Otro de los fenómenos que observa con atención es el crecimiento del virus del papiloma humano (VPH). Galiana recordó que se trata de una infección de transmisión sexual con variantes asociadas a distintos tipos de cáncer. “Cáncer de cuello de útero, cáncer anal, cáncer en la mucosa bucal, en mujeres y en hombres”, enumeró.

Para el pediatra, el aumento de casos refleja una falla en la prevención. “Pensar que progresan o aumentan los casos de VPH te está diciendo que hay poco control y que no hay percepción de la trascendencia que tiene la vacuna”, sostuvo. “ Es una enfermedad prevenible por vacuna”, enfatizó.

Galiana también desarmó algunos mitos frecuentes. “La gente piensa que si usa preservativo no va a transmitir HPV. Eso no es así”, explicó. “El HPV es muy fácilmente diseminable y se disemina solamente con las manos”. Incluso, aclaró que puede transmitirse sin síntomas visibles y que no distingue clases sociales.

Las consecuencias, advirtió, son claras si la tendencia no se revierte. “Aumentan las infecciones por HPV y aumenta el número de cánceres”, afirmó, y recordó que “es una enfermedad grave, que mata mujeres jóvenes”, al punto de que históricamente se hablaba de una muerte cada tres días por cáncer de cuello uterino en Uruguay.

Discursos antivacunas y un riesgo conocido

Galiana también abordó el impacto de los discursos antivacunas, un fenómeno que, según advirtió, sigue teniendo consecuencias concretas en la salud pública. “Es un problema porque genera temor, genera miedo y hoy en día, sobre todo en las redes, se difunde mucha información que no está sustentada por datos reales”, señaló.

El pediatra reconoció que toda vacuna, como cualquier medicamento, puede generar efectos adversos, pero insistió en que el análisis debe hacerse en términos de riesgo-beneficio. “Cuando ponemos en la balanza el beneficio de la vacuna con el eventual daño generado, el efecto adverso que genera, la diferencia es grosera a favor de administrar la vacuna”, afirmó. “Las vacunas salvan vidas, mejoran la calidad de vida y prolongan la vida de las personas”.

Para ilustrarlo, recurrió a ejemplos históricos. “Nadie se muere hoy de tétanos. Nadie tiene poliomielitis”, dijo, y recordó que esas enfermedades no desaparecieron de forma natural. “No están porque hay una presión de las personas que tienen anticuerpos que evita que se disemine la enfermedad”.

En ese sentido, advirtió que cuando bajan las coberturas, los riesgos reaparecen. “Cuando bajamos la cantidad de vacunados con covid estamos en riesgo de que reaparezcan los casos, y de hecho ocurre. Cuando bajamos la cobertura de influenza, empiezan a aparecer más casos de influenza”, explicó.

Galiana también señaló que incluso cuando las vacunas no evitan completamente la infección, sí cumplen un rol clave. “Eso a veces no implica que no tengan la enfermedad, pero sí genera que tengan una enfermedad menos grave”, sostuvo, al referirse a la protección parcial que brindan los anticuerpos.

Otro de los puntos que cuestionó fue el uso de la protección colectiva por parte de quienes deciden no vacunar. “Los que no vacunan a sus hijos usan el beneficio de que toda la población está vacunada”, explicó. “Mi hijo no se vacuna, pero como en toda la escuela están todos vacunados, mi hijo no va a tener sarampión porque no lo va a recibir”.

“Cuando en vez de 1% hay 25% que no se vacuna, una vez que el virus entra, los va a agarrar y los va a enfermar”, advirtió. “¿Qué derecho tengo yo a quitarle a un chiquilín la posibilidad de estar inmunizado porque a mí me parece que las vacunas no son buenas?”, cuestionó.

Para él, el mensaje es claro y no admite ambigüedades. Cuando baja la presión que ejercen las vacunas, las enfermedades reaparecen y sostiene que altas coberturas no es solo una decisión individual, sino una responsabilidad colectiva para evitar el regreso de patologías que el país ya había logrado controlar.

Variante K: la nueva cepa que llegará a Uruguay

Hacia el final, Galiana se refirió al escenario internacional y a la circulación en Europa de una nueva variante de gripe A, conocida como variante K. Explicó que se trata de una mutación del virus H3N2 que genera un escape inmunológico, para el cual actualmente “los anticuerpos generados por las vacunas anteriores no son tan efectivos”.

Ese cambio ayuda a explicar el aumento abrupto de casos y de internaciones. “Ha generado mucha consulta, mucha internación y ocupación de camas por influenza”, señaló. Si bien aclaró que no es un virus completamente nuevo, advirtió que puede generar cuadros severos en personas mayores, niños pequeños y pacientes con factores de riesgo.

Sobre Uruguay, fue prudente pero claro. “Diciembre y enero no son los meses más preocupantes, pero ojo”, advirtió. "Vivimos en un mundo donde la gente viaja todo el tiempo. Es cuestión de tiempo".

Para Galiana, la clave vuelve a ser la prevención. “La vacuna de la gripe quizás no es la mejor del mundo, pero es lo que hay ”, afirmó. “Si te das la vacuna vas a tener más nivel de anticuerpos que si no te la das”.

Como advertencia, concluyó: “Creo que es algo que el Ministerio de Salud tiene que mirar con lupa, porque puede ser un problema de aquí a febrero, marzo o abril”.

