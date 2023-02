Si tu casa está cerca de una transitada ruta, podrías tener mayor riesgo de eczema

Salud

Qué tan cerca vive una persona de una carretera importante podría tener un impacto en su riesgo de eczema.

Una nueva investigación sugiere que las personas que viven más lejos de una son menos propensas a desarrollar la afección de la piel.

Una revisión de 13 años de expedientes médicos se enfocó en los pacientes en Denver, Estados Unidos, desde la infancia hasta los 18 años.

Los que tenían eczema se compararon con un grupo de control del mismo tamaño de pacientes sin la afección. En total, el estudio incluyó a más de 14,000 niños y adolescentes.

Los investigadores calcularon la distancia desde sus viviendas hasta una carretera con un tráfico anual de más de 10,000 vehículos al día.

El riesgo de eczema (dermatitis atópica) se redujo en un 21 por ciento por cada aumento de 10 veces en la distancia de una carretera importante, encontró el estudio.

"Al final, encontramos que los niños que vivían a 1,000 metros [0.6 millas] o más de una carretera mayor tenían unas probabilidades un 27 por ciento más bajas de dermatitis atópica, en comparación con los niños que vivían a 500 metros [0.3 millas] de una carretera mayor", señaló el autor principal, el Dr. Michael Nevid, miembro de National Jewish Health en Denver, que realizó la investigación tras enterarse de un estudio parecido en Asia.

"Se trata de un estudio temprano de asociación, de forma que se debe realizar más trabajo para examinar los mecanismos fisiopatológicos implicados en la asociación", planteó Nevid en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology), recogido por HealthDay News.

Los hallazgos se publicaron en un suplemento en línea de la edición de febrero de la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology. También se presentarán durante una reunión de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología en San Antonio, Texas, del 24 al 27 de febrero.