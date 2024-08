Registrados casi 19.000 casos de mpox y 540 muertes en doce países de África en 2024

Salud

Doce países miembros de la Unión Africana (UA) han registrado 18.910 casos de mpox y 541 muertes en lo que va de 2024, aunque la gran mayoría de infecciones se dan en la República Democrática del Congo (RDC), informó este martes el organismo de salud pública africano.



Solo en la RDC, foco del actual brote y donde la enfermedad es endémica, se han contabilizado 17.794 casos y 535 muertes desde comienzos de año, detalló en una rueda de prensa telemática el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya.



Desde la declaración el martes pasado del brote como emergencia de salud pública de importancia continental por parte de los CDC de África, el organismo ha observado 1.405 casos más y ninguna nueva muerte por mpox en los Estados miembros de la UA.



Aparte de la RDC, los otros países afectados son, por orden de incidencia, Burundi (con 572 casos y ninguna muerte), la República Centroafricana (263 casos, 0 muertes), la República del Congo o Congo-Brazzaville (169, 1), Nigeria (39, 0), Camerún (35, 2), Sudáfrica (24, 3), Liberia (5, 0), Ruanda (4, 0), Uganda (2, 0), Costa de Marfil (2, 0) y Kenia (1, 0).



De los 18.910 casos registrados hasta la fecha en el continente según los CDC de África, 3.154 han sido confirmados mediante pruebas clínicas y 15.756 son sospechas de infección.



En comparación con el mismo período de 2023, los contagios han aumentado un 104 %, mientras que las muertes son un 11 % más, subrayó Kaseya.



"Debemos tener claro que el mpox no es solo una enfermedad de transmisión sexual", alertó el director general de los CDC de África, y denunció el estigma de que se trata de "una enfermedad de las personas homosexuales".



La enfermedad se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales o las mucosas de animales infectados, pero también a través del contacto piel con piel si se presentan lesiones causadas por el mpox.



"Si estás expuesto, puedes contagiarte. Hay que asegurarse de que nuestra población lo entienda: necesitamos usar la comunicación e involucrar a las organizaciones juveniles", añadió, ya que los más jóvenes son los que más están sufriendo este nuevo brote.



Kaseya insistió en que el organismo dependiente de la UA tiene un "plan claro" para adquirir y poner a disposición de los africanos diez millones de dosis de vacuna de aquí a finales de 2025, que se empezarán a distribuir en los próximos días.



"Todavía no hemos empezado a vacunar, lo haremos dentro de unos días. Estamos trabajando con todos los países y ultimando los planes continentales con UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurarnos de que no perdemos ni una dosis de esta vacuna tan cara", afirmó.



También destacó que es "la primera vez en África que se responde a un brote trabajando juntos de esta manera" y pidió "solidaridad y apoyo" para poner fin al brote.



El virus del mpox es el responsable de una enfermedad infecciosa que puede provocar inflamación de los ganglios y erupciones cutáneas dolorosas o con picor, entre ellas granos o ampollas.



El estado de alerta sanitaria de importancia internacional que declaró la OMS hace unos días tiene que ver con la rápida expansión y elevada mortalidad de una nueva variante (denominada clado 1b) en África y un primer caso en Suecia de un viajero que había estado en un área de África donde el virus circula con intensidad.



Esta variante es diferente al denominado clado 2, que causó en 2022 un violento brote en África y cientos de casos en Europa, Norteamérica y países de otras regiones, y ya indujo a la declaración de la emergencia sanitaria de alcance internacional entre 2022 y 2023.

EFE