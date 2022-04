Por queja de Sindicato Anestésico-Quirúrgico, TCA elimina cargos que creó ASSE junto a SMU

Salud

Montevideo Portal

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló una resolución de la administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que homologaba un convenio entre la institución y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en el que se “formularon y diseñaron las denominadas Funciones de Alta Dedicación (FAD) para la especialidad de Ginecotología”.

El reclamo había sido realizado por el Sindicato Anestésico – Quirúrgico del Uruguay (SAQ) en el año 2017, informó a Montevideo Portal el presidente de ese gremio, Daniel Montano.

En un comunicado, el gremio de especialistas manifestó que el fallo a su favor “deja en evidencia un desconocimiento de los derechos de nuestro gremio, en la medida de que el SAQ no participó en los ámbitos de negociación colectiva que dieron lugar a la formulación de las Funciones de Alta Dedicación”.

Ante dicha situación, el SAQ entendió que la resolución de la administración de ASSE fue entonces “ilegitima”.

Esta fue la tercera sentencia en referencia a ese tema, por lo que quedaron anuladas las resoluciones de ASSE que homologaron los acuerdos con el SMU sobre las FAD en relación a las especialidades de Anestesiología, Cirugía General y Ginecotocología, informaron desde el SAQ.

En conversación con Montevideo Portal, Montano explicó que tras ser dejados fuera del convenio, el gremio realizó los reclamos pertinentes en el año 2017.

“El Tribunal en los tres recursos pone que es ilegitimo que nos hayan dejado afuera. Se contrasta el argumento de que el SMU sería el gremio más representativo, y que nosotros no podíamos estar representados. El TCA determinó bien claro que nosotros representamos a los anestésicos-quirúrgicos”, afirmó Montano.

El dirigente gremial explicó que las resoluciones crearon cargos dentro de ASSE con cargas horarias elevadas, pero con “un sistema de trabajo que no era bueno para el desarrollo de las especialidades”.

“Por eso nosotros nos opusimos y ahora esos cargos no existen más. La resolución (del TCA) establece que se vuelva al sistema previo a la resolución. Todos esos cargos que se crearon en los que hay gente trabajando no existen más”, relató Montano, que no supo especificar de cuántos cargos se trata.

En el comunicado emitido el SAQ se manifestó que “para cumplir con el fallo” deberá comenzarse una negociación colectiva con ASSE “con el fin de diseñar los cargos que sustituirán a esas FAD, cuyo sustento jurídico ha desaparecido como consecuencia de los fallos mencionados”.

El TCA anuló la resolución de ASSE, que homologaba el convenio colectivo celebrado con el @smuruguay



En el mismo se habían formulado y diseñado las denominadas Funciones de Alta Dedicación (FAD) para la especialidad de Ginecotocología, sin nuestra participación.#SaqComunica ?? pic.twitter.com/wW91fLN5Jl — SAQ (@SaqUruguay) April 26, 2022

Montevideo Portal