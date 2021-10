Pediatra Giachetto: “No hay una presión por salir a vacunar a niños en este momento”

Salud

No aceleres el tiempo

El avance de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay está haciendo que los casos nuevos de la enfermedad se concentren en la población no inmunizada, específicamente en niños. El 20% de los nuevos casos corresponden a menores de 15 años, ante esta situación la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pidió a la familia de los niños que se encuentren en cuarentena por ser contacto directo y tener hermanos en otras clases, que no envíen a ninguno de ellos a los centros de enseñanza.

El catedrático y presidente del Instituto de Pediatría, Gustavo Giachetto, dijo a Montevideo Portal que “para tomar la decisión de vacunar a niños, que seguramente va a haber que tomarla, lo primero es que la o las vacunas que se utilicen deben tener aprobación de alguna agencia reguladora, una autorización para usarla”.

“Eso implica que tenga datos más seguros en niños, ya que faltan estudios en niños que se están procesando. Sería un uso de emergencia, pero me parece que en la situación epidemiológica actual no creo haya apuro. En los chicos el coronavirus se ha desarrollado como una enfermedad leve, no hay hospitalizaciones por esta causa en menores de 15 años”, agregó.

Giachetto sostuvo que “no hay una presión por salir a vacunar en este momento” a este sector de la población. “No tenemos casos graves, ni hospitalizaciones, no creo haya una presión de salir a vacunar corriendo”, afirmó.

En ese sentido, comentó que los niños “representan el 20% de los casos nuevos que se están registrando ahora”, pero “no es lo mismo que decir el 10% de cuando teníamos miles de casos por día”. “En los primeros meses de este año, con circulación comunitaria altísima, y alta tasa de enfermedad de adultos, los niños representaban un 10% o 12% de un número alto. Eran muchos más los niños infectados que ahora, ahora hay menos niños infectados que antes porque la cantidad de infectados a nivel general es menor”, aseguró.

Con respecto a los brotes escolares, comentó que hay que ver “cómo se producen”. “Siempre hay algún adulto que actúa como contacto, hay que analizar si se trata de adultos no vacunados", comentó.

Además, el pediatra dijo que "la efectividad de la vacuna se ha mostrado para formas graves, hospitalizaciones y muertes por covid", pero "no son sólidos los datos para cortar la transmisión" de la enfermedad. "Da para esperar ya que en pocos días las agencias reguladoras europeas o americanas tomarán posición sobre la vacuna”, expresó Giachetto.

Por su parte, el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana dijo este lunes al programa En Perspectiva, Radiomundo, que “eventualmente vamos a tener que proceder” a inocular a niños. “Creo que es posible y parece lógico, en el entendido que estamos viviendo una situación totalmente nueva. Estamos viviendo una enfermedad nueva en la cual se ha creado una vacuna en tiempo récord que se está administrando a enormes cantidades de personas y eso históricamente nunca existió en la historia de la medicina”, señaló.

Además, dijo que noviembre “no parece ser el momento para salir de forma urgente a vacunar, porque estamos terminando las clases, las actividades de los chiquilines pueden ser en áreas más abiertas, mejor ventiladas y afuera. Lo que no pasaba en junio o julio”.

Giachetto cree que esto es “razonable ya que pronto las clases terminan”. El catedrático señaló que “el momento epidemiológico actual es bien distinto a cuando estábamos en plena pandemia, con mucha circulación en adultos, personas en CTI y fallecimientos”.

“Aún con la nueva variante los niños siguen presentando formas leves de la enfermedad, no se hospitalizan y la tasa de hospitalización y la gravedad en adultos no es la misma que hace unos meses, hay una tasa de vacunación muy alta”, destacó.

“Es posible que haya que vacunar a los niños, pero no veo la urgencia de hacerlo ahora”, dijo el pediatra e hizo énfasis en las “consecuencias” que trae el cierre de escuelas para “los chiquilines y las familias, en un contexto que no es el mismo que hace unos meses”.