Moratorio y la recomendación para vacunar a menores: “Es una decisión basada en evidencia”

Salud

Datos, no opinión

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas y grupo ad-hoc recomendó al Ministerio de Salud Pública “avanzar en la extensión de la vacunación” contra la covid-19 en niñas y niños de 5 a 11 años. En tal sentido, explicaron que no será obligatoria, que se realizará en forma escalonada, que comenzará en grupos de riesgo y con fecha a definir.

La vacunación en esta franja etaria generó idas y vueltas en los últimos días entre los profesionales médicos porque algunos de ellos “no consideraron necesario” ofrecer la inoculación a los menores, por ejemplo, el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Este organismo sostuvo que la carga de la enfermedad en menores de 12 es “baja”, que la gran mayoría de estos pacientes transcurre la enfermedad con infecciones asintomáticas y que el “riesgo de severidad no es homogéneo”, sino que puede identificarse en grupos de mayor riesgo, como los inmunodeprimidos.

En tanto, el investigador y científico de la Universidad de la República Gonzalo Moratorio fue entrevistado este jueves en el programa Buen Día de Canal 4 y se refirió a este asunto. En primer lugar, reconoció que la decisión de la comisión de vacunas no era “esperable” porque explicó que hay diferentes estrategias para combatir a la covid y la principal es por donde comenzamos: proteger a las franjas etarias más vulnerables e incentivar la vacunación en adultos.

“Creemos que es una decisión basada en evidencia científica, en datos que muestran casi un 91% de eficacia en prevenir la enfermedad. Es una vacuna que tiene 1/3 (de la concentración del producto) en comparación con la de adultos y que claramente nos muestran que los niños han sido el nicho, el lugar, en los casos positivos”, dijo, e informó que en los últimos datos del covid hasta un 40% de los positivos eran niños.

“Es una manera de extender esta protección, se saluda favorablemente, pero también hay argumentos como para decir que otro tipo de decisión tampoco sería equivocada”, añadió.

El científico expresó que la comisión de vacunas esperó “lo suficiente” para obtener los datos necesarios y dar su opinión. Sin embargo, reconoció que hay diferentes “ondas de investigación”. “Esta decisión no es para ayer, no tiene la urgente que debe de tener, tiene que empezar por la población de niños vulnerables y el hecho de que termine el curso escolar da tiempo”, aseguró.

Consultado sobre cómo justifica la vacunación en niños, dado los argumentos de que los menores, en general, no son casos que son de alta gravedad. Moratorio respondió que los argumentos a favor de la vacunación subyacen principalmente en que existe una fracción cada vez más grande de síntomas adversos que pueden generarse luego de haber padecido coronavirus, que tiene que ver con el “covid largo”, que son —dijo— hasta un 5%.

“Hasta un 5% de los niños pueden tener patologías adversas por haber padecido la enfermedad. Eso ya justifica la vacunación y los beneficios, más allá de que los niños contagian y que es leve, pero no quiere decir que luego puedan sufrir otro tipo de preocupaciones por haberla tenido”, argumentó.

“Son problemas a nivel respiratorio, esto es muy poco frecuente, pero existe. Los niños que han tenido un desenlace grave son niños que han llegado a síndromes inflamatorios multisistémicos, pero luego es el cansancio, la no recuperación. Si un 5% puede llegar a desarrollar este tipo de complicaciones se justifica muy bien los niños y los beneficios que la vacunación en los niños otorga supera a cualquier complicación producida por la enfermedad”, añadió.

Con respecto a la inmunidad de la tercera dosis, el investigador reconoció que los estudios están en proceso porque el mundo entero comenzó con la tercer dosis hace poco tiempo. A pesar de esto, dijo que hay datos preliminares de una “suba substancial y mantenimiento” de los anticuerpos en varios niveles.

Temas penales

En otros asuntos, el virólogo fue cuestionado sobre la denuncia penal que le hizo en agosto a Fernando Vega, integrante del movimiento antivacunas, y contra el periodista Esteban Queimada por difamación e injurias.

Si bien hubo un pedido de disculpas, el experto señaló que la demanda “sigue en curso” porque “el daño está hecho”. “Uno no tiene por qué pasar por esos momentos ni tampoco de que se metieran con miembros de mi familia, que tienen menos de dos años”, contó.

En este sentido, el científico narró que vivió situaciones en la vía pública que “no le desea a nadie”, que incluyó agravios verbales e incluso ataques directos. “Estas personas (por los denunciados) lo que han hecho, además de difamar, lo principal es incitar al odio. Hace que la gente crea cosas que no existen. Me ha pasado, no fue una situación agradable”, comentó el investigador.