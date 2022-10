Mayoría de casos con araña en Uruguay que dejó víctimas en Argentina “son leves”

Salud

Según un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP) publicado en 2013, la Loxosceles laeta, mejor conocida como la araña violinista o araña del rincón, es la araña de mayor importancia en el país en materia de salud pública debido a sus hábitos domiciliarios y nocturnos, además de poseer un veneno necrosante potencialmente mortal para víctimas sensibles, tales como adultos mayores o bebés, según afirmó a Montevideo Portal Luis Fernando García, asesor del reptiliario Alternatus y experto en toxicología del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República.

La araña tomó relevancia en los últimos dias luego de que se registraran dos víctimas mortales en los últimos 30 días en Argentina a causa de mordeduras de esta araña. Un bebé de año y medio murió en 24 horas debido a un diagnóstico tardío y un hombre de 52 años falleció por falta de tratamiento frente al veneno, según informó La Nación.

García, el doctor en biología, destacó que la araña del rincón no es ofensiva. Sin embargo, detalló que la mordida de estos arácnidos “es siempre más peligrosa cuando actúa sobre personas que son sensibles o que tengan alguna alergia o preexistencia” y libera un veneno “necrosante o hemolítico entonces va descomponiendo los tejidos con una mordedura que aparentemente no debería hacer mayor cosa”.

Según el experto, lo que se sabe de la peligrosidad de esta especie en Uruguay (que habita el continente sudamericano) es muy limitado.

“Lo que se sabe acá por el caso de Uruguay no ha sido muy estudiado la parte toxicológica ni la biología. La mayoría de estudios que han habido han sido reportes y muestreos pero están todos enfocados en Montevideo. Entonces la zona donde mas se ha hallado la araña es Montevideo pero no se sabe exactamente si a causa de que es más frecuente en esa región o que los muestreos fueron más concentrados allá y en otras zonas del país no se ha estudiado”, aseguró García.

Según el boletín del MSP, se trata de arañas “de 7 a 15 mm de longitud corporal”.

Lo característico en este animal es que el color del cefalotórax y de sus patas es marrónanaranjado y el abdomen es pardo negruzco. Presentan tres pares de ojos dispuestos en posición triangular.

García explicó que se la llama araña del rincón porque se la asocia a espacios del hogar como cuadros, esquinas o muebles de madera debido a que su teleraña, característica por su fibrosidad y espesor, se adhiere mejor a estas superficies.

Por otra parte, el experto advirtió que hay estudios que demuestran a estas arañas “se les atribuyen un alto porcentaje alto de accidentes que no son causados por ellas. Eran, por ejemplo, cánceres, hongos, enfermedades autoinmunes”.

Desde el reptiliario recordaron a Montevideo Portal que, en caso de sospecha de mordeduras de arañas o serpientes, el protocolo a seguis es llamar al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) al 1722 para recibir indicaciones. Es importante tomarle una fotografía al animal o conservarlo vivo en un frasco o con alcohol al 70%.

