MSP y ANEP anunciaron cambio por carnés de salud escolares desde 2026: ¿en qué consiste?

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunciaron que actualizaron más de 67.000 carnés de salud escolares en tres meses.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la cartera, al 12 de mayo de este año se registraron 111.506 (un 37% aproximadamente) casos de carnés vencidos o sin datos. Al 4 de agosto se hallaron 229.330 escolares (un 76%) con controles vigentes, mientras que el 24% restante (72.625 niños, niñas y adolescentes) entraban en las categorías “vencido” o “sin dato”.

De esta manera, se logró que unos 67.390 escolares (60%) pasaran a tener los controles vigentes entre ambas fechas.

En conferencia de prensa, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, recalcó que “es una preocupación en la cotidiana” de las escuelas qué es lo que sucede con los controles de salud, tanto “por razones educativas” como por “la preocupación por el desarrollo y el crecimiento” de los menores de edad.

Por su parte, la titular del MSP, Cristina Lustemberg, aseguró que para el año próximo ambos organismos del Estado lograrán tener un monitoreo real de todos los escolares del sistema educativo cruzándose con las bases de los sistemas de información de su cartera. El objetivo es, pues, que “antes de que se venzan esos carnés tengan prioridad en el sistema de salud para tener horas” disponibles.

“Esto es una acción que hace el Estado uruguayo cruzando los sistemas de información concreta para que los niños, niñas y adolescentes tengan el derecho del acceso a la salud y a la actividad física, a los paseos curriculares, con lo que significa eso en el desarrollo de los niños”, sostuvo Lustemberg.

Finalmente, la ministra de Salud tildó de “inadmisible” que las bases de datos del Estado no se crucen actualmente, lo que “no permite [que se tomen] acciones concretas”.

