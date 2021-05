La importancia de mejorar la calidad de vida del paciente con alzhéimer y el de su entorno

Salud

La Asociación Uruguaya de Alzhéimer y Similares (Audas) es una institución sin fines de lucro creada el 10 de mayo de 1991.

El objetivo de esta asociación es dar apoyo a las personas afectadas de alzhéimer y otras demencias para mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar y comunicar a la sociedad en general los conocimientos y avances en la problemática del alzhéimer y otras demencias.

En diálogo con Montevideo Portal, la presidenta de la fundación, Paola Maeso, sostuvo que Audas "nace por la necesidad de familiares de personas que tenían diagnóstico de alzhéimer".

"Esto en 30 años no ha cambiado, ya que el sistema de salud no está preparado para abordar en forma integral esta patología", agregó. Maeso recordó que años atrás no se sabía "para dónde agarrar" cuando se detectaba esta enfermedad y el diagnóstico "lo vive toda la familia, además del paciente".

Maeso sostuvo que el objetivo es "tratar determinadas conductas de los cuidadores" y Audas ha trabajado en talleres en ese sentido.

El objetivo de la asociación es "ser un referente nacional en la enfermedad de alzhéimer y otras demencias, tanto en la sensibilización, capacitación y ejecución de actividades dirigidas a las personas afectadas y sus familias, a los cuidadores y a la sociedad en general".



Teniendo en cuenta la problemática asistencial del adulto mayor y en especial de la persona afectada de alzhéimer y su familia, Audas en el año 2010 crea el Centro Diurno Kathleen D. Potts para personas con Alzheimer y otras demencias, que funciona en su sede de Magallanes 1320.

Se trata de "un servicio sociosanitario y de apoyo familiar, de funcionamiento diurno, que ofrece rehabilitación psicosocial a adultos mayores afectados por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, maximizando sus capacidades residuales y favoreciendo la permanencia en su entorno habitual".

"El objetivo de la atención tiene una doble finalidad: atender a la familia y a la persona afectada. Así la familia tiene la oportunidad de cuidar a su familiar sin abandonar sus actividades, evita así la sobrecarga familiar, favorece la permanencia del adulto mayor en el domicilio y aleja la posibilidad de la institucionalización", aseguró Maeso.

En cuanto al perfil de usuarios del Centro Diurno es el de personas mayores de 55 años, de ambos sexos, afectadas de la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, con un deterioro de su capacidad funcional que posibilite su rehabilitación (GDS 3 a 5), que no presente trastornos de conducta que dificulte la realización de las actividades en el centro y que no posean enfermedades infecto contagiosas.

El Centro Diurno de Audas funciona de febrero a diciembre de lunes a viernes en dos turnos: matutino de 10 a 13 y vespertino de 14 a 17 horas.