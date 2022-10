Indonesia detecta primera transmisión local de subvariante de covid XBB

Salud

Indonesia ha detectado el primer caso de transmisión local de la subvariante de covid-19 XBB, también presente en países de la región como Singapur, donde protagoniza la mayoría de los nuevos y crecientes contagios de la ciudad-Estado asiática.



El primer caso confirmado en Indonesia de la subvariante XBB, que es una combinación de dos cepas diferentes de Omicron, es una mujer de 29 años que vive en Surabaya, en la parte oriental de la isla Java, y que había viajado recientemente a la isla de Lombok, según confirmó Mohamad Syaril, portavoz del Ministerio de Salud.



Syaril se hizo eco de la alta transmisibilidad que hasta ahora ha mostrado esta subvariante en Singapur, donde se ha producido un repunte en las hospitalizaciones por covid-19 debido a la XBB en las últimas semanas, si bien recordó que sus síntomas suelen ser moderados y su tasa de mortalidad no es mayor que la de Omicron.



La irrupción de XBB en Singapur, que relajó sus medidas anticovid en los últimos meses, ha llevado a las autoridades a advertir contra "abandonar todas las precauciones", después de que se registraran casi 60.000 infecciones la pasada semana, en contraste con las 41.000 detectadas la anterior.



Mientras el gobierno singapurense se muestra optimista en que los hospitales pueden hacer frente al auge de casos, han pedido a los ciudadanos que se abstengan de ir a los hospitales si no presentan síntomas de gravedad.



El pasado 19 de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió mantener la pandemia de covid como una emergencia sanitaria internacional ante las incertidumbres que persisten, en particular la relativa a la evolución del virus, que podría evadir la inmunidad.



Aunque es obvio que la situación global ha mejorado desde que empezó la pandemia, el virus sigue cambiando y siguen habiendo incertidumbre y muchos riesgos, declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



La subvariante XBB ha sido identificada en al menos 26 países, según la OMS, entre ellos naciones asiáticas como Singapur e Indonesia.

EFE