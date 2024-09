Hospitalizaciones por difteria, enfermedad rara en Europa, generan alarma en Letonia

Salud

Letonia está experimentando un brote de difteria entre niños de corta edad sin vacunar, alertó este lunes el Hospital Infantil Clínico Universitario de Riga, que advirtió que ha aumentado la proporción de niños no vacunados en el país.



El hospital informó de que cuatro niños permanecen ingresados por difteria y que no se podía descartar que sufrieran secuelas irreversibles a causa de la enfermedad.



Ésta se puede tratar con antibióticos, pero estos no siempre pueden neutralizar los daños causados por las toxinas que genera la bacteria, que pueden afectar al corazón o al cerebro.



Las hospitalizaciones se produjeron después de un largo periodo en el que Letonia se contaba entre los países libres de difteria gracias al programa estatal de vacunación para bebés y niños pequeños.



La proporción de niños no vacunados se han incrementado tras la pandemia, ya que algunos niños no han sido vacunados en absoluto debido a las creencias de sus padres, señaló la jefa del Centro de Vacunación Familiar del hospital, Dace Zavadska.



También lo ha hecho la proporción de adultos que se han olvidado o han decidido no recibir la vacuna de refuerzo que el Estado financia pasados diez años.



Con ello, "la cantidad de personas susceptibles ante infecciones peligrosas se ha incrementado en nuestro país y la difteria ha regresado", declaró Zavadska.



Además, alertó de que los niños ingresados habían acudido a la guardería y a la escuela tras mostrar los primeros síntomas, por lo que es de esperar que el número de casos siga aumentando.

En Europa, y a pesar de cierto incremento de casos tras la pandemia de covid, la difteria es considerada una enfermedad rara.

Con información de EFE