Fin al grupo de trabajo covid en Portugal, con 84 % de población vacunada

Salud

En un acto celebrado en un centro de vacunación a las afueras de Lisboa y con la presencia del primer ministro lusa, António Costa, el militar Gouveia e Melo explicó que ya han sido administradas 15 millones de dosis en Portugal, un país con alrededor de 10 millones de habitantes.

"Han llegado, 'grosso modo', 20 millones de vacunas y fueron donadas casi dos millones, el 10 % de las que adquirimos", aseguró el responsable del grupo de trabajo. Además, Portugal tiene un total de dos millones de dosis en "stock" a la espera de ser administradas, en especial para personas que aún no se han recuperado de la enfermedad y que, por lo tanto, no han podido ser vacunadas. Gouveia e Melo también destacó la implicación de los jóvenes lusos para que la cobertura de la vacunación haya sido elevada, ya que "sólo el 5 % %" de la población joven no acudió a vacunarse y algunos de ellos porque estaban infectados en ese momento.

De las 345.000 personas que aún no fueron vacunadas en Portugal, 140.000 no pudieron recibir las dosis debido a que aún no se han recuperado de la covid. Desveló que fueron vacunadas en Portugal 85.000 extranjeros que aún no tenían regularizada su situación en el país y de los 614.000 extranjeros que viven en el país, 460.000 recibieron al menos una dosis. Según la Dirección General de Salud (DGS), desde que estalló la pandemia fallecieron por covid 17.995 personas y fueron registrados 1.067.175 contagios en Portugal.

Con información de EFE