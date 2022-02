Emma Thompson: “A las mujeres nos han lavado el cerebro para odiar nuestros cuerpos”

Mujer

La actriz británica Emma Thompson criticó la presión que existe sobre la imagen de las mujeres y la exigencia para tener cuerpos perfectos: "A las mujeres nos han lavado el cerebro toda nuestra vida para odiar nuestros cuerpos", señaló. Las declaraciones de Thompson se dieron en rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) para presentar Good luck to you, Leo Grande, una película en la que interpreta a una mujer de 55 años, viuda, que quiere vivir su primer orgasmo y contrata los servicios de un trabajador sexual.

Thompson, de 62 años, habló de las dificultades que le supuso actuar en una escena en la que debe mirarse desnuda frente a un espejo: "Yo no puedo pararme delante de un espejo así. Siempre hago algo, me giro... Hago algo. No puedo quedarme quieta. ¿Por qué lo iba a hacer? Es horrible", dijo en declaraciones consignadas por El Diario de España.

La intérprete explicó que no estamos acostumbrados a ver en pantalla cuerpos "sin tratar" e insistió en que "todo lo que nos rodea" recuerda a las mujeres que son "imperfectas". "A las mujeres nos han lavado el cerebro toda nuestra vida para odiar nuestros cuerpos. Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y que todo está mal en nosotras. Tienes que mostrarte de una determina manera", aseguró

"Intenta ponerte frente a un espejo y no moverte. Solo aceptar y no juzgar... es lo más difícil que he tenido que hacer. Hice algo que no había hecho nunca como actriz", remató.

En la rueda de prensa de la Berlinale bromeó con que ha tenido que luchar contra su "puritanismo" durante el rodaje: "Para ustedes, los alemanes, la desnudez puede ser más normal. Pero los británicos tenemos que luchar contra nuestro puritanismo". La película está dirigida por Sophia Hyde y adopta el formato de "teatro de cámara", centrada en la habitación de un hotel.