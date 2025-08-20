Covid-19: el MSP confirma la circulación de las variantes Frankenstein y Nimbus en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó la presencia de las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19 en el Uruguay.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene un seguimiento de varias variantes de SARS-CoV-2 clasificadas como “bajo monitoreo o de interés”, indicó la cartera. Entre ellas se encuentra la NB.1.8.1, conocida como Nimbus, que fue identificada en mayo y en aumento en distintos países con una severidad estimada leve.
Asimismo, monitorea la XFG, llamada Frankenstein, detectada con mayor frecuencia en India central y surgida de la recombinación de dos sublinajes de ómicron.
En Uruguay, la secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela confirmó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3 conocidas como Frankenstein, así como de Nimbus.
El MSP también informó que se identificaron recombinantes del linaje XFC y otros linajes ya detectados en la primera mitad del año. No obstante, la cartera aclaró que no se han registrado aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes.
La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja, con valores de positividad cercanos al 2%, dijo la cartera de Salud Pública.
Los síntomas más frecuentes son dolor de garganta intenso, fatiga y fiebre leve. Se plantea que estas nuevas variantes podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, aunque las vacunas actualizadas para JN.1 —la base común de las predominantes en 2025— mantienen eficacia protectora.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]