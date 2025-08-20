Salud

Covid-19: el MSP confirma la circulación de las variantes Frankenstein y Nimbus en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó la presencia de las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19 en el Uruguay.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene un seguimiento de varias variantes de SARS-CoV-2 clasificadas como “bajo monitoreo o de interés”, indicó la cartera. Entre ellas se encuentra la NB.1.8.1, conocida como Nimbus, que fue identificada en mayo y en aumento en distintos países con una severidad estimada leve.

Asimismo, monitorea la XFG, llamada Frankenstein, detectada con mayor frecuencia en India central y surgida de la recombinación de dos sublinajes de ómicron.

En Uruguay, la secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela confirmó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3 conocidas como Frankenstein, así como de Nimbus.

El MSP también informó que se identificaron recombinantes del linaje XFC y otros linajes ya detectados en la primera mitad del año. No obstante, la cartera aclaró que no se han registrado aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes.

La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja, con valores de positividad cercanos al 2%, dijo la cartera de Salud Pública.

Los síntomas más frecuentes son dolor de garganta intenso, fatiga y fiebre leve. Se plantea que estas nuevas variantes podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, aunque las vacunas actualizadas para JN.1 —la base común de las predominantes en 2025— mantienen eficacia protectora.