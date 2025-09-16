Consumir cannabis cuadruplica las chances de tener diabetes tipo 2, según estudio

Salud

Un estudio realizado en Europa y Estados Unidos por el Boston Medical Center, reveló que los consumidores de cannabis tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un plazo de cinco años que las personas que no consumen la droga.

Para la investigación, se analizaron registros médicos electrónicos de 54 organizaciones de atención médica, y se segmentaron a 96.795 pacientes ambulatorios (de entre 18 y 50 años, 52,5% mujeres) con diagnósticos relacionados con el cannabis (que van desde el uso ocasional hasta la dependencia, incluidos casos de intoxicación y abstinencia) entre 2010 y 2018.

En tal sentido, los casos fueron comparados con 4.160.998 individuos sanos (sin antecedentes de consumo de sustancias o enfermedades crónicas importantes) en función de la edad, el sexo y las enfermedades subyacentes al inicio del estudio, y fueron seguidos durante 5 años.

A partir de los datos recabados, lograron diagnosticar que los casos nuevos de diabetes fueron significativamente más altos en el grupo de cannabis (1.937; 2,2%) en comparación con el grupo saludable (518; 0,6%), y el análisis estadístico mostró que los consumidores de cannabis tenían casi cuatro veces más riesgo de desarrollar diabetes en comparación con los no consumidores.

Más allá de que los autores señalan que se necesita más investigación para explicar completamente la asociación entre el cannabis y la diabetes, esta podría deberse a la resistencia a la insulina y a hábitos alimentarios poco saludables. No obstante, los resultados del estudio tienen implicaciones inmediatas para las prácticas de monitoreo metabólico y los mensajes de salud pública.

Con información de Europa Press