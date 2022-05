Cirujanos de adultos dejarán de asistir a pacientes pediátricos desde junio

Salud

La Sociedad de Cirugía del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica (Sucipe) emitieron un comunicado en conjunto, en el que informaron que “a partir del 1° de junio de este año los cirujanos de adultos no asistirán a pacientes pediátricos, excepto en situaciones de emergencia que ameriten asistencia inicial del cirujano general”.

La resolución fue tomada en asamblea de cirujanos del Interior de la Sociedad de Cirugía del Uruguay (SCU) y las razones esgrimidas son “estrictamente formativas técnicas y medicolegales (perteneciente o relativo a la medicina legal o forense)”, apuntaron en el documento.

Las sociedades informaron que la resolución fue informada a través de la Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) “a las autoridades de los prestadores públicos y privados”, pero “ante la falta de avance en la resolución de la problemática se ratifica lo decidido en asamblea”.

"Se ha informado de dicha resolución a través de la SAQ a las autoridades de los prestadores públicos y privados. Se mantuvieron reuniones por esta situación tanto con ASSE, con autoridades del MSP, FEMI y FEPREMI, pero al día de hoy excepto en casos puntuales, no ha habido ningún avance en la resolución de la problemática. Es por esto que creemos necesario informar a todos los socios el estado de situación de lo anteriormente mencionado", apunta el comunicado.

En diálogo con Montevideo Portal, el presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, Eduardo Olivera, explicó que “la cirugía pediátrica es una especialidad y hay que considerar lo que tiene que ver con la formación y la capacitación”.

En esta línea, aclaró que en Montevideo hay cirujanos pediátricos para atender a menores de 15 años, pero en el interior al tratarse de una especialidad de baja frecuencia se acude a cirujanos generales.

“Los cirujanos generales hoy día no se capacitan desde su formación como residentes para atender niños. Hay un tema de como se da la atención a los niños en el interior. Hay algunos lugares que tienen cirujanos pediátricos, pero muchos no tienen. Hay una carencia y una inequidad. Si bien hay cirujanos que tienen muchos años de experiencia que durante toda su carrera atendieron durante años a niños y tienen un conocimiento adquirido por más que no tengan el título de cirujano pediátrico”, explicó Olivera a Montevideo Portal.

Agregó, sin embargo, que para el caso de los cirujanos más jóvenes que se han preparado en los últimos 15 años “no se han formado” para la especialidad.

“La cirugía pediátrica específicamente no está dentro de los parámetros de la formación de la residencia para cirugía general. No ve un niño, no sabe diferencia entre los síntomas o signos. Si bien los que empezaron hace trabajar hace años tienen experiencia y contacto con niños, los nuevos cirujanos que van al interior no tienen esa experiencia. En una cirugía y en un niño son temas muy sensibles”, apuntó Olivera.

El especialista dijo que ante esta situación, los cirujanos de adultos plantearon que los que se les genera “es más bien una presión”, ya que muchos que han solucionado emergencias "para pacientes pediátricos hoy día ven que el agua les está pasando por encima".

“Se atiende a un niño con la mejor de la sapiencia, pero un niño no es un adulto en miniatura. Tiene otras cosas vinculadas a las dosis de los antibióticos, la comida, el suero. También desde el punto de vista legal al haber una especialidad en cirugía pediátrica, un cirujano de adulto debería tener que intervenir solo en caso de emergencia o urgencia importante”, dijo Olivera, sobre lo especifico de posibilidad de que se cometa una mala praxis.

La Sociedad de Cirugía del Uruguay fue asesorada legalmente por el exministro y exsecretario de Presidencia Gonzalo Fernández.

Según pudo saber Montevideo Portal, en Uruguay hay en la actualidad alrededor de 400 cirujanos de adultos y 41 cirujanos pediátricos.

