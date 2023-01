Buenas políticas de licencia maternal “hacen maravillas” por la salud mental de la madre

Salud

Unas políticas generosas de licencia de maternidad en el trabajo puede hacer maravillas por la salud mental de una nueva madre. Este es uno de los principales mensajes de una nueva revisión de 45 estudios que examinaban cómo las políticas de licencia de maternidad y paternidad afectan a la salud mental y el bienestar de mamá y papá.

Las mamás que trabajaban en compañías con unas políticas generosas de licencia de maternidad tenían menos probabilidades de experimentar síntomas de depresión, una mala salud mental, angustia psicológica, agotamiento, o de requerir atención de la salud mental.

Mientras más generosa era la política, mayores y más duraderos eran los beneficios, mostró el nuevo estudio sueco.

“Las licencias de maternidad protegían de una peor salud mental materna, lo que incluía a los síntomas de depresión, a la salud mental general, a la angustia psicológica y al agotamiento. Sin embargo, una mejor salud mental entre las madres se asoció con unas políticas más generosas de licencia de maternidad, [como por ejemplo] las que tenían una mayor duración de la licencia o licencia paga”, comentó la autora del estudio, Amy Heshmati, estudiante doctoral del departamento de salud pública global del Instituto Karolinska, en Estocolmo.

Los hallazgos sobre los papás fueron menos concluyentes, pero todavía no ha habido tantos estudios sobre los beneficios de la licencia paga para los papás y la salud mental, anotó.

Casi todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, excepto Estados Unidos, proveen a las madres recientes al menos 14 semanas de licencia paga alrededor del momento del nacimiento. Las nuevas mamás pueden tomar hasta nueve meses de licencia de maternidad paga en Reino Unido.

Las licencias pagas para los papás tienden a ser más cortas, e Israel, Nueva Zelanda y Estados Unidos no ofrecen licencia paga específica para los papás. Inicialmente, la Ley Reconstruir Mejor (Build Back Better Act) del Presidente Joe Biden buscaba proveer cuatro semanas de licencia familiar paga a todos los empleados de Estados Unidos, pero esta política se eliminó del plan cuando se convirtió en ley. Los trabajadores de Estados Unidos tienen garantizadas apenas hasta 12 semanas de licencia sin paga sin perder sus empleos, mediante la Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos (Family and Medical Leave Act).

“No hay un estándar de excelencia para la licencia de maternidad y paternidad, pero muchos países están haciendo grandes esfuerzos por mejorar sus planes de licencia por paternidad y maternidad, al proveer una licencia más larga, un reemplazo de sueldo más alto, e iniciativas para fomentar que la licencia se comparta con una mayor igualdad de género”, comentó Heshmati.

La transición a la paternidad y la maternidad es estresante. “Los padres se enfrentan a desafíos relacionados con el cuidado de los niños, incertidumbres profesionales y presiones financieras debido a la reducción en los ingresos, todo lo que influye en la salud mental”, anotó.

Aunque la nueva revisión se enfocó de manera exclusiva en los beneficios para la salud mental de la licencia por maternidad y paternidad para las mamás y los papás, estos beneficios podrían extenderse a toda la familia.

“Las mamás pueden usar su tiempo libre del trabajo para recuperarse del embarazo, y también para nutrir y vincularse con su hijo”, planteó. “La lactancia materna es un factor protector bien conocido para la salud del niño, pero esta práctica requiere que la madre pueda pasar tiempo con el niño”.

El estudio se publicó en la edición de enero de la revista The Lancet Public Health.

Darby Saxbe afirmó que la nueva investigación fue “un estudio valioso y exhaustivo sobre un tema importante”, y se mostró de acuerdo en que unas políticas más generosas de licencia familiar benefician a la salud mental de las madres. Saxbe es la directora de entrenamiento clínico del departamento de psicología de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.

La investigación sobre las licencias pagas para los nuevos papás es más preliminar, pero “cuando los papás toman licencia de paternidad paga, sus parejas muestran un riesgo más bajo de estrés y depresión en el periodo postparto”, aseguró Saxbe.

La depresión y otros problemas de salud mental de las madres son muy costosos para la sociedad, añadió.

“La depresión es una de las causas principales de faltas y ausentismo laboral, aumenta el riesgo de muchas otras enfermedades crónicas, y también puede traducirse en una crianza menos sensible, y un mayor riesgo de abuso y negligencia infantiles”, advirtió en declaraciones recogidas por la reportera especializada Denise Mann, en el artículo que publicó HealthDay News.

Además, los problemas de la salud mental pueden afectar a muchos otros aspectos de la vida laboral y familiar. “Si unas políticas más generosas de licencias familiares pueden prevenir o reducir los problemas de la salud mental, se convierten en una forma de inversión en la atención de la salud”, concluyó Saxbe.

Emily Dickens es jefa de personal, directora de asuntos públicos y secretaria corporativa de la Sociedad de Gestión de los Recursos Humanos (Society for Human Resource Management), con sede en Alexandria, Virginia. Afirmó que Estados Unidos debe desarrollar un marco flexible para las políticas de licencia por paternidad y maternidad, que se basen en el tamaño de la compañía, el sector y la descripción del puesto de trabajo.

“Este marco puede dar a más personas un acceso a las licencias pagas, con el respaldo del gobierno”, planteó Dickens, que no participó en el nuevo estudio.

Cuando desarrollen las políticas, las empresas deben saber qué es lo más importante para sus empleados, señaló.

“Algunos podrían valorar las políticas de licencia de paternidad y maternidad, otros quizá busquen una empresa que pague sus préstamos estudiantiles, y otros tal vez solo quieran que les paguen un salario base más alto”, anotó Dickens.