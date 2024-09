Alzheimer: desarrollan IA de diagnóstico precoz con más de un millón de imágenes

Salud

Científicos del Reino Unido están trabajando para entrenar a un modelo de inteligencia artificial para que reconozca signos de demencia en escáneres cerebrales. Esperan que su herramienta algún día ofrezca información sobre el riesgo de que las personas sufran demencia, así como para rastrear el desarrollo del deterioro cognitivo de una persona una vez que este ya haya comenzado.

El equipo, que incluye a 20 investigadores de la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Dundee, recibió la aprobación del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido para aprovechar una gran cantidad de escáneres cerebrales para el desarrollo de la IA. El conjunto de datos incluye 1,6 millones de tomografías computarizadas (TC) y resonancias magnéticas (IRM), que detallan la estructura del cerebro en un momento dado.

Las imágenes pertenecen a pacientes escoceses que a estudios de imagen por problemas cognitivos entre 2008 y 2018, según informa el portal especializado ExtremeTech.

Dado que las imágenes de los escaneos cerebrales pueden revelar una degradación física que se cree que está vinculada al deterioro cognitivo, entrenar un modelo de IA con estas exploraciones podría permitir a los radiólogos detectar signos sutiles de demencia en futuros pacientes.

Dado que aproximadamente uno de cada tres casos de demencia se considera prevenible, la identificación de los signos de advertencia del deterioro cognitivo podría permitir a pacientes sanos mejorar su salud vascular dejando de fumar o evitando fumar, volviéndose más activos físicamente o manteniendo su presión arterial dentro de un rango saludable, todos factores que los investigadores creen que contribuyen a un mayor riesgo de demencia. Para ciertas formas de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, los medicamentos experimentales también podrían retrasar la progresión de la enfermedad.

La herramienta de IA, llamada Scottish AI in Neuroimaging to predict Dementia and Neurodegenerative Disease (SCAN-DAN), será supervisada en parte por Edinburgh Innovations, el servicio de investigación y comercialización de tecnología de la Universidad de Edimburgo. SCAN-DAN es uno de los tres programas que componen NEURii, una colaboración de investigación centrada en la salud cerebral entre varias instituciones educativas, centros de estudios (incluido Gates Ventures de Bill Gates) y entidades sanitarias. Will Whiteley, neurólogo de la Universidad de Edimburgo, afirma que esta colaboración es lo que permitirá que SCAN-DAN se convierta en una herramienta real en lugar de utilizarse únicamente con fines de experimentación o investigación.

SCAN-DAN se suma a una serie de esfuerzos para "detectar" los factores de riesgo de la demencia o la aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer. Este año, dos organizaciones diferentes presentaron sus propios análisis de sangre para el Alzheimer, que se dice que identifican los signos de Alzheimer de forma más cómoda y con un mayor nivel de precisión que las punciones lumbares, las pruebas cognitivas e incluso los tipos de escáneres cerebrales utilizados en SCAN-DAN. Los investigadores de los Estados Unidos también presentaron el año pasado una electroencefalografía (EEG) que utiliza las ondas cerebrales para detectar los signos tempranos del Alzheimer.