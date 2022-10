Agotamiento laboral: cómo incide en la salud y qué se puede hacer para evitarlo

Salud

Más veces de lo debido, la comprensión llega demasiado tarde.

"Cuando las personas sufren un acontecimiento médico grave, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral, se trasladan en retrospectiva al pasado y dicen, 'Oh, realmente tenía mucho estrés, quizás me pasó por eso'", dijo el Dr. Ian Kronish, director adjunto del Centro para la Salud Cardiovascular Conductual del Irving Medical Center de Columbia University, en Nueva York. "Pero no piensan con antelación que sería mejor para su salud que atendieran ese estrés".

Hay muchas causas de estrés, pero los expertos dicen que uno de los factores principales ha aumentado considerablemente en los últimos años: el agotamiento relacionado con el trabajo.

"El agotamiento es real, y en estos días estamos viendo mucho del mismo", dijo la Dra. Tené Lewis, profesora adjunta de epidemiología en la Facultad de Salud Pública Rollins de Emory University, en Atlanta. "Las personas están abrumadas en todos los frentes. Y sabemos que es malo para tu corazón, tu presión arterial y tu cerebro".

La comprensión del problema está aumentando. En el 2019 la Organización Mundial de la Salud clasificó al agotamiento como un fenómeno ocupacional que es "resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito".

La pandemia del COVID-19 parece haber empeorado el problema. Una encuesta del 2021 de Indeed.com encontró que el 52% de los trabajadores dijo que estaban experimentando agotamiento, 9 puntos porcentuales más que antes de la pandemia. Dos tercios de todos los encuestados dijeron que la pandemia aumentó el agotamiento.

Muchos informes de prensa citan el agotamiento como un contribuidor principal a lo que se ha dado en llamar la "Gran Renuncia", la gran cantidad de personas que están dejando sus empleos. En mayo, el Dr. Vivek Murthy, cirujano general de Estados Unidos, advirtió en un informe que el agotamiento del trabajador de la salud estaba creando una escasez de personal que amenaza a todo el sistema de salud pública.

"Si no actuamos, pondremos en riesgo la salud de nuestra nación", dijo el profesional en un comunicado, recogido por HealthDay News.

Entonces, ¿qué es el agotamiento? La OMS lo define como sentirse extenuado, exhausto, mentalmente distante o cínico acerca del empleo, con reducida capacidad y eficiencia en el trabajo.

"Una de las definiciones del estrés es que se te pida que hagas más de lo que puedes manejar", dijo Kronish. El estrés puede conducir al agotamiento, y el agotamiento perpetúa el estrés, dijo él. "De forma que lleva a un círculo vicioso".

Un estudio del 2017 en PLOS ONE que revisó décadas de investigaciones relacionó el agotamiento laboral con muchos problemas de salud, como enfermedad coronaria, colesterol alto, diabetes tipo 2, insomnio y síntomas de depresión.

Además de los efectos directos, Kronish dijo que el agotamiento puede resultar en comportamientos poco saludables que se suman al peligro.

"Puede conducir a fumar, beber más alcohol y no dormir lo suficiente", dijo él. "De todos esos comportamientos se derivan consecuencias biológicas que pueden ocasionar arteriosclerosis", una acumulación de placa en las arterias que puede llevar a un ataque cardiaco o derrame cerebral.

El primer paso para lidiar con el agotamiento es prevenirlo, dijo Kimberly Beckwith McGuire, una psicóloga de salud clínica en West Orange, Nueva Jersey. "Haz todas las cosas que ya sabemos que son buenas para nosotros: dormir bien y hacer una cantidad razonable de ejercicio, comer saludablemente, beber agua y tener algunos intereses fuera del trabajo".

Pero si no puedes prevenirlo, dijo ella, aprende a reconocerlo. "¿Te sientes abrumado y subestimado? Si eres alguien que normalmente no tiene dolores de cabeza, ¿estás sufriendo de dolores de cabeza? Si normalmente eres bastante estable, ¿ahora te sientes irritable? ¿Te estás equivocando más de lo normal en tu trabajo? Todos esos son síntomas de agotamiento".

Si estas señales están presentes, lo peor que se puede hacer es "tratar de hacerse el valiente", dijo McGuire. "Muchas personas piensan que solo tienen que esforzarse, esforzarse y esforzarse, porque son invencibles".

En vez de eso, dijo ella, no debes rehuir la búsqueda de ayuda de terapeutas profesionales o de una comunidad religiosa. Busca estrategias de afrontamiento positivas: delega tareas en el trabajo, toma caminatas cortas durante el día, realiza ejercicios periódicos de respiración.

Lewis coincidió.

"Lo primero que tienes que hacer es detenerte y realmente replegarte y encontrar formas de autocuidado", dijo ella. "Asegúrate de tener cosas positivas en tu vida cada día".