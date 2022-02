ASSE inauguró en Mercedes la Sede Regional Oeste del Hospital Especializado de Ojos

Salud

Las autoridades de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguraron este martes en el Hospital de Mercedes la Sede Regional Oeste del Hospital Especializado de Ojos, que “ya cuenta con el equipamiento y recursos humanos necesarios y podrá realizar sus primeras cirugías a principio del mes de marzo”, informó el organismo, y agregó que además fue entregada por las autoridades nacionales a las regionales “una ambulancia especializada que se suma a la flota ya existente”.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, explicó que la instalación se enmarca en el proceso de descentralización llevado adelante por esta administración, en este caso concreto con la puesta en funcionamiento del Plan "Uruguay Ve: La Visión de un País".

En ese sentido, el jerarca dijo que en la última década se operaron en Montevideo 6.500 pacientes que viven en departamentos de la zona oeste del país, pero que 12.500 no fueron intervenidos, es decir, que no tuvieron acceso a todas las prestaciones brindadas por el Hospital de Ojos "José Martí". El presidente de ASSE manifestó que este tipo de situaciones, son las que se pretenden evitar, a través de la creación de estos centros regionales, que en este caso particular comprende los departamentos de Soriano, Río Negro y Colonia.

A su vez, Cipriani anunció que el próximo lunes se abre la licitación para las obras del CTI del Hospital de Mercedes, que comenzaría a funcionar sobre fines de este año.

El jerarca había destacado el 28 de enero, en la presentación de las nuevas autoridades del hospital “José Martí”, el espíritu descentralizador que prima en el directorio del organismo. “Nosotros de una manera muy rápida vamos a empezar a instalar sucursales del Hospital de Ojos en otros hospitales de ASSE que tienen la capacidad, ya sea en personal. Va a haber que dotar a alguno de equipamiento. Y el equipamiento que no se pueda dotar, se traslada, para resolver a cada uno de los departamentos en los lugares”, expresó entonces. Cipriani respondió además a cuestionamientos de la exdirectora del hospital “José Martí”, quien cuestionó la falta de apoyo de ASSE a su gestión.

ASSE destacó en el comunicado de este martes referido a la inauguración que “el Centro Oftalmológico para la Región Oeste, cuenta con la colaboración de las Intendencias Departamentales”. Participaron del evento el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi; el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa; el gerente general, Eduardo Henderson; la directora de la Región Oeste de ASSE, Marianella Mures; el director del Hospital de Ojos, Felipe Berta; el director del Hospital de Mercedes, César Cresci; y la subdirectora, Carolina Dorner, entre otras autoridades.

