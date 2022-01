¿Se deberá encuarentenar un grupo escolar por un caso positivo? Esto dijo Álvaro Galiana

Salud

El pediatra, infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, aseguró este jueves que los cambios en los protocolos que aplicó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en cuanto a testeos y aislamientos son modificaciones que se vienen dando por la cantidad de casos nuevos reportados diariamente.

“Es muy difícil tener un hisopado para todo el mundo y esos criterios que de alguna manera que se tenían al inicio de la pandemia de diagnosticar por el estudio, diagnosticar el alta con un estudio negativo, ese tipo de medidas hoy en día son imposibles de mantener”, indicó en declaraciones al programa Doble Click de Radio Del Sol. En tal sentido, expresó que hay que tratar de reubicar los recursos relativamente limitados que existen en el país en cuanto a testeos, teniendo en cuenta cómo se comporta la variante, sabiendo que la “infectividad después de cinco a siete días es relativamente muy baja”.

“Pretender, con la circulación que hay en este momento, de hisopar a todos los contactos es realmente una cosa imposible de realizar. Además de todo, no se dispone de suficiente cantidad de test para que al mismo tiempo tanta cantidad de gente se esté realizando el test, entonces es una medida que, de alguna manera, se iba a dar y ya se estaba dando porque era imposible de mantener ese nivel de testeo a la población”, señaló.

“Queda claro que nadie puede perder de vista que la pandemia sigue en curso cuando escuchamos el informativo de la tarde y vemos los miles de casos diarios que hay y no solo eso, el porcentaje de estudios positivos que hay sobre los estudios que se realizan, que es una cifra impresionante. Nadie puede pensar que hoy estamos mejor con la pandemia con la situación que estamos. La gente o se ha infectado o tiene un conocido o contacto directo que se ha infectado”, agregó.

En esta línea, el infectólogo sostuvo que quizás hubo una “especie de mensaje” que consistía en que “no pasa nada con esta enfermedad”, pero opinó que “no es así”. A continuación, indicó que es “cierto” que el porcentaje de personas con la enfermedad grave o CTI es más bajo, pero aclaró que como toda la gente se infecta los números no dicen que estemos en una situación de alivio, al contrario, dijo. “Las cosas no son sencillas y creo que hay que insistir en la eventual gravedad de esta enfermedad, no es un resfrío banal, no es una enfermedad mínima”, añadió.

Galiana explicó que actualmente “ya estamos subregistrando” mucha cantidad de casos de covid-19 porque, por un lado, los asintomáticos ni siquiera se enteran de que estuvieron infectados, y por otro, los que tienen pocos síntomas tampoco tienen demasiado sentido “salir corriendo a hacerse un hisopado”. “Lo importante es que se cure y que trate de transitar su enfermedad de la mejor manera posible y evitar que infecte a otras personas”, comunicó.

“El punto central no es hacerse el hisopado para que sea un número registrado, estoy convencido de que hay más casos de los que están registrándose actualmente porque naturalmente es muy difícil llevar adelante todo el procedimiento de hisopado y diagnóstico y no me preocupa tanto a esta altura del partido. Me preocupa estar con un equipo de salud que esté disponible, en número apto para poder trabajar y mantener la parte asistencia médica y que no haya infecciones hospitalarias. En números absolutos sin duda estamos con número muchos más altos de los que se registran actualmente porque hay mucha gente que no se puede realizar el test”, acotó.

Con respecto a los niños, las periodistas le recordaron las cuarentenas de grupos escolares enteros por un solo contagios. El experto dijo que actualmente estamos en enero y que se están pensando los diferentes protocolos, pero que aún no se ha discutido cuál va a ser la conducta a nivel escolar.

“Yo no tengo claro cuáles van a ser las medidas, pero las condiciones en que uno supone que se va a llegar en marzo por supuesto que las medidas que se habían aplicado al inicio de la cuarentena no se va a mantener ese mismo criterio”, expresó.

“Que porque haya un contacto haya que cerrar una clase no debería tener mucho sentido y de alguna manera las cosas van cambiando. La población se va vacunando, una de las metas que se pretende es un porcentaje de niños escolares vacunados para evitar la diseminación en las escuelas y con una variante relativamente más leve en los chiquilines. Globalmente no creo que se vaya a mantener el mismo criterio y tampoco vamos a estar evaluando a todos los niños cuando entran o salen de las clases porque también es imposible”, añadió.

“Creo que vamos a llegar en una mejor situación porque hay muchos niños que se están vacunando y la vacunación está siendo muy buena en cuanto a la cantidad de gente que acepta y que se vacuna y eso es importante, pero además la propia diseminación de la enfermedad entre los chiquilines va generando una respuesta inmunitaria que los hace un poco más inmunes y calculo que para marzo, específicamente los escolares y los iniciales, vamos a andar mejor que lo que estamos ahora y va a permitir que por lo menos no tener que volver a situaciones de virtualidad”, concluyó.