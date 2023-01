¿Qué se hace? Pedido de eutanasia de mujer con múltiples personalidades genera dudas

Salud

Una exitosa Youtuber francesa de 23 años sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar que planea someterse a un suicidio asistido para lidiar con su trastorno de identidad disociativo (TID).

Le Journal d'Olympe es un popular canal de YouTube con más de 250 000 suscriptores en el que una joven francesa documenta su día a día con el trastorno de identidad disociativo, una afección mental anteriormente conocida como trastorno de personalidad múltiple.

La joven tiene 23 años y —según ella misma cuenta— fue víctima de un trauma severo al crecer y, como resultado, desarrolló una serie de personalidades alternativas que a veces toman el control de sus acciones. Esta lucha interior parece haber desbordado a la joven, quien recientemente anunció su plan de someterse a suicidio asistido en Bélgica —país donde esto está legalizado— a finales del corriente año.

“Es mi vida, es una decisión difícil que tuve que tomar”, escribió la joven Youtuber. “Aunque soy una persona muy resistente, tengo mis límites como cualquier ser humano (. . . ). Estoy muy cansada y no le digo a nadie que esto [el suicidio asistido] es la solución, y no deseo que nadie en esta tierra tenga que pesar siquiera una vez en ello”.

Olympe, cuyo verdadero nombre es Lily, explicó que ya está en contacto con médicos en Bélgica y que todo está arreglado para fin de año. Sin embargo, no excluye la posibilidad de reconsiderar su decisión si durante los próximos meses se produce un cambio significativo en su vida. Además, todavía hay cosas que quiere hacer antes de terminar con todo.

“Todavía quiero disfrutar de ciertas cosas, y tampoco estoy cerrada a que algo suceda y me haga cambiar totalmente de opinión, aunque no creo que vaya a ocurrir, porque no tengo una base lo suficientemente positiva en mi vida que equilibre todas las cosas por las que paso todos los días con mis problemas, mi pasado, mi cerebro roto”, dijo.

Olympe fue diagnosticada con trastorno de identidad disociativo y constantemente tiene que lidiar con sus personalidades alternativas que toman el control de su cuerpo. Algunas son protectoras, otras frágiles, y una ya trató de autoeliminarse porque no podía soportarlo más. Después de considerar detenidamente su situación, la joven decidió que el suicidio asistido era su mejor opción.

Como era de prever, el impactante anuncio de Olympe generó controversia y un acalorado debate en redes. Algunos de sus fanáticos le suplicaron que recapacitara, mientras que otros la acusaron de buscar atención. Incluso eliminó su anuncio original en Instagram después de recibir demasiadas reacciones negativas, pero luego publicó otros dos videos que confirman su decisión.

“Siento que estoy sufriendo la vida, no disfrutándola”, explicó la youtuber francesa, y agregó que no tiene cosas que la hagan amar la vida lo suficiente como para soportar todo lo negativo, y que el hecho de sentirse sola es una de las principales razones de su decisión.