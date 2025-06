“No recomendamos” variar las vacaciones de julio, “no amerita por los números”, según MSP

Salud

Mañana no hay clase

Montevideo Portal

El Ministerio de Salud Pública (MSP) insta a la población a vacunarse contra la gripe, principalmente a la población de riesgo.

Esta incluye a niños de entre 6 meses y 5 años, personas mayores de 65 años, quienes tengan alguna enfermedad crónica (enfermedad cardiovascular, respiratoria o diabetes, por ejemplo), personal de salud o “de mayor demanda” (como maestros o bomberos), detalló la titular de la cartera, Cristina Lustemberg, en rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

A su vez, la secretaría de Estado aseguró que no se prevé modificar la fecha de las vacaciones de julio. “Nosotros le damos seguimiento día a día, semana a semana [a la situación epidemiológica], pero hoy no recomendamos hacer una variabilidad en las vacaciones de julio, porque no amerita por los números”, indicó Lustemberg.

De acuerdo con las últimas cifras divulgadas por la cartera, al 14 de junio se administraron 449.725 dosis de la vacuna antigripal.

En este marco, la directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, señaló que la situación de influenza actual “no es grave”. “La circulación del virus es la esperada”, indicó y añadió que es menor a años previos.

Por otro lado, Lustemberg subrayó que la ocupación de camas pediátricas de cuidados intensivos “no llega al 40%”.

Montevideo Portal