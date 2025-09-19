Salud

¿Con un perro o con un hombre? Estudio reveló con quién las mujeres duermen mejor

Montevideo Portal

Un estudio, hecho por Mayo Clinic, dejó como conclusión que las mujeres duermen mejor acompañadas por un perro que por un hombre.

La investigación analizó la calidad del descanso de las mujeres que dormían junto a un hombre, un perro o un gato.

Los resultados mostraron que la presencia de un perro implica un sueño de mayor plenitud, por encima del descanso al compartir la cama con una pareja humana, incluso cuando los animales también pueden moverse durante la noche.

Según los especialistas, este fenómeno se debe a que los perros generan una sensación de seguridad y confort emocional, lo que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, favoreciendo un descanso más profundo.

Además, sus patrones de sueño tienden a ser más constantes que los de una persona, que con frecuencia se levanta, ronca o cambia de posición.

En contraste, dormir con un gato no ofrece los mismos beneficios. El estudio señala que la relación entre mujeres y perros tiene características únicas que podrían explicar por qué influyen de manera tan positiva en el descanso.

Mayo Clinic es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la práctica clínica, educación e investigación de varias enfermedades o aspectos relacionados con la salud humana.

