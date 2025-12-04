“Atención inmediata”: diputados buscan reducir tiempo de espera para estudios de la vista

Salud

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados aprobó en los últimos días dos proyectos de ley vinculados a la salud visual, iniciativas que generaron cuestionamientos desde algunos sectores de la oftalmología. Ahora se votará en el plenario de la Diputados.

El primero propone regular el ejercicio de la optometría en Uruguay. La iniciativa, a la que accedió Montevideo Portal, establece que solo podrán trabajar como optometristas quienes cuenten con un título universitario habilitado —nacional o extranjero— y registrado ante el Ministerio de Salud Pública. Según el texto, estos profesionales deberán prevenir, detectar y rehabilitar disfunciones visuales no patológicas, realizar exámenes de visión, prescribir lentes, adaptar lentes de contacto, dirigir planes de reeducación visual y derivar a especialistas los casos que requieran atención médica o quirúrgica.

La regulación surge con el objetivo de mejorar el acceso a la atención visual primaria, dado que “hoy en día una consulta con un médico oftalmólogo tiene tiempos de espera excesivos en el área de los prestadores privados, incluso mayores en los sistemas públicos de salud”, señala la exposición de motivos del proyecto.

La Universidad CLAEH define la optometría como la especialidad dedicada a la atención primaria de la salud visual. El optometrista es un profesional universitario especializado en evaluar y corregir disfunciones visuales no patológicas, capaz de recetar lentes, aplicar medidas preventivas y detectar señales de patologías oculares o sistémicas para derivar al oftalmólogo.

El Centro de Casas de Óptica y de la Sociedad Uruguaya de Ópticos Técnicos defendió la iniciativa y señaló que la ley “permitiría un acceso inmediato y sin demoras a la atención primaria, a una mejor prevención y detección de disfunciones visuales no patológicas”. “entendemos que optimiza los recursos del Estado”, expresó Jorge Jinchuk.

Sin embargo, la Asociación de Licenciados y Estudiantes de Oftalmología (Auleo) manifestó su rechazo a la iniciativa. El pasado 18 de noviembre participaron en la sesión de comisión representantes del Ministerio de Salud Pública, la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos (Asuo), el Centro Casas de Óptica, la Sociedad de Ópticos Técnicos y la Auleo.

Patricia González de Auleo, cuestionó la propuesta. “Nosotros consideramos que si bien la Optometría a nivel mundial existe, en ningún país coexiste junto con otra carrera universitaria como, por ejemplo, una licenciatura en Oftalmología. ¿Por qué? Porque son carreras que colindan y que fueron creadas en otros países en contextos sanitarios y específicos”, afirmó.

González explicó que en otros países la optometría surgió para resolver problemas de acceso a exámenes de refracción, en contextos donde los oftalmólogos se concentran en la cirugía y en patologías complejas. Señaló que la situación uruguaya es diferente y expresó preocupación por trasladar estas consultas a ópticas, donde hay un vínculo comercial. “Si estas consultas se llevan a cabo en lugares como ópticas, en las que, además, existe un vínculo comercial, porque en el mismo lugar en que a la persona le van a indicar el lente también se lo van a vender, consideramos que habría como una especie de mercantilización de la salud porque hay intereses económicos de por medio”, dijo.

Por otro lado, Juan Nader, presidente de Asuo, sostuvo: “Creer que la optometría va a disminuir los tiempos de espera es falso, hay datos sólidos que lo demuestran”. Además, agregó que “si se quiere mejorar la salud visual porque es una verdadera preocupación, tendremos que discutir elementos más de fondo, por ejemplo, las cosas que están incluidas en el PIAS [Plan Integral de Atención a la Salud]”.

El segundo proyecto aprobado refiere a la habilitación para la venta de lentes pregraduados monofocales en farmacias de primera categoría, óptica y otros comercios autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Cada par deberá presentar una etiqueta con la leyenda: “Anteojos de lectura de uso transitorio. Concurra al Profesional de Salud Visual para su control”.

La regulación apunta a ordenar el mercado y reducir riesgos para los usuarios. “Al establecer que establecimientos pueden comercializar, se limita la circulación de productos en contrabando y otros que carecen de los controles correspondientes, y que por ende no revisten garantías suficientes para la salud de las personas”, menciona el documento.

