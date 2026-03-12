Pantallazo

Rafa Villanueva salió de CTI y presentó mejoras tras estar más de dos meses internado

Montevideo Portal

El comunicador Rafa Villanueva logró salir del CTI luego de permanecer más de dos meses internado y continúa ahora con su proceso de recuperación.

Villanueva había sido ingresado a raíz de una infección generalizada, situación que derivó en una compleja intervención médica en la que debieron amputarle ambos pies y varios dedos de una mano.

En las últimas semanas, su evolución ha sido favorable. Actualmente el comunicador presenta mejoras y realiza fisioterapia intensiva, además de haber logrado respirar por sus propios medios, según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal.

Durante su internación, Villanueva recibió numerosas muestras de apoyo. En ese marco, se organizaron dos tablados a beneficio con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con su recuperación y acompañar el proceso que continúa atravesando.

