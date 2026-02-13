Pantallazo

El conductor Rafael Villanueva fue operado y le amputaron dedos de ambos pies y manos

El conductor Rafael Villanueva, internado desde hace más de un mes por una infección generalizada, fue operado en las últimas horas.

De acuerdo con un comunicador del centro de salud en el que está, del que informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y al que accedió Montevideo Portal, los médicos debieron amputarle los pies y gran parte de los dedos de las manos.

El motivo de la intervención fue la infección generalizada y los graves problemas que sufrió. Desde el centro médico se explicó que Villanueva superó la fase más grave de la enfermedad y, de a poco, está mejorando.

“Se mantiene despierto, neurológicamente está evolucionando y responde a órdenes simples”, añade el texto. A su vez, subrayan que la operación es parte de un proceso recomendado en estos casos y recuerdan que el conductor ha “sobrevivido a una situación de extrema gravedad”.

Su recuperación “ha sido lenta, pero progresiva”, además de que aclararon que sigue recibiendo monitoreo permanente.

Villanueva fue imputado por homicidio culposo luego de que atropellara, en el verano de 2025, a una moto que circulaba por la ruta 9 en dirección a Castillo. Producto del impacto, un hombre falleció y una mujer estuvo varios días en CTI.

