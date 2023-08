Piñeyrúa después de que Julio Ríos abandonara Polémica en el bar: “No den manija al pedo”

Pantallazo

Tras la discusión protagonizada este domingo en Polémica en el bar entre Jorge Piñeyrúa, Patricia Madrid y Julio Ríos, quien terminó abandonando el programa, el conductor del show se refirió al episodio este lunes en La mesa de los galanes (DelSol), programa radial del que forma parte.

Al ser consultado por sus compañeros coconductores, Piñeyrúa expresó: “No den manija al pedo. Está todo bien. Cero rencor, cero nada. Son situaciones que se dan en un programa de alto voltaje como Polémica en el bar”.

Piñeyrúa añadió, además, que no mantuvo contacto con Ríos después de que el periodista deportivo decidiera abandonar el programa, hecho que tuvo una importante repercusión en redes sociales en la noche del domingo.

Sin embargo, en línea con el tono que tiene en general La mesa de los galanes, el conductor de Polémica en el bar le bajó el perfil a lo acontecido y añadió: “Tengo la mejor relación con Julio Ríos”.

Según consignó El Observador, Ríos también se refirió a lo ocurrido en su programa Las voces del fútbol, de Radio Fénix: “Interpreto las críticas que pueda tener. Estoy acostumbrado al tema. La gente que me conoce me manda mensajes positivos. De la misma forma que otros que aprovechan la situación, pero no voy a hacer ninguna crítica a nadie, al contrario. Tengo una función pública y tengo que bancar el tema como corresponde. Cuando se propicia una situación de este tipo, uno sabe que hay causa y efecto. Lo pude haber manejado de otra manera. Lo manejé de la forma que lo sentí en ese momento”.

El cruce y el abandono del programa

Este domingo en Polémica en el bar se abordó el tema de las personas que viven en situación de calle. Para ello se invitó a Alexandra, una mujer de 38 años que vivió hasta hace poco en situación de calle y forma parte del colectivo Ni Todo está Perdido (Nitep).

Mientras tuvo ocasión de hablar, Alexandra refirió las causas que la llevaron a quedar en la calle y cómo logró mejorar su situación. Contó que actualmente vive en una habitación compartida y subsiste mediante la compraventa de diversos artículos.

En sus intervenciones, Ríos aseguró haber atravesado una situación similar en su juventud. “Viví dos años en la calle en Marbella, en la Costa Azul”, dijo el periodista deportivo, recordando los periplos de su aventurera juventud. “Pero vos andabas como mochilero”, contextualizo Piñeyrúa, respuesta ante la que el panelista redarguyó de inmediato: “Sí, pero dormía en la calle”.

Más adelante, Ríos dio un paso en falso al citar cifras sobre personas en indigencia en Uruguay. “Son 1.700 y pico”, dijo, palabras a las que Madrid replicó con cifras oficiales muy diferentes: 2.700. Ante la defensa que Ríos hizo de sus datos, terció con ironía Fernando Frontán, quien sugirió que quizá su contertulio cuenta con “una agencia especial” que le aporta datos diferentes a los manejados por el resto de la población.

Posteriormente, el bronceado polemista expresó críticas a la gestión del Frente Amplio en la materia. Madrid, quien antes había señalado carencias que atravesaban todas las administraciones, le salió al cruce: “El Frente Amplio cambió el Sistema Nacional Integrado de Salud, Julio; por favor, no empieces a hablar”.

En ese momento del intercambio intervino Piñeyrúa, quien había formulado una pregunta a la invitada, interrogante que esta no podía responder debido a la discusión entre Madrid y Ríos. La periodista hizo entonces una pausa, pero Ríos no pareció dispuesto a guardar silencio.

“Le estoy haciendo una pregunta a la invitada que nos vino a visitar y no la dejan contestar. Después hablá lo que quieras, Julio”, insistió el anfitrión, palabras ante las que el aludido reaccionó con un mohín de desagrado.

“No hagas trompita. Parece que estamos en la escuela”, pidió Piñeyrúa, y para el panelista esa expresión fue la gota que desbordó el vaso. Ofendido, Ríos se levantó de la silla, tomó sus apuntes y soltó su frase de despedida. “Hoy me voy, Piñe, porque veo que estoy de más y me parece que está bueno que puedan charlar con la invitada”, dijo, y acto seguido puso rumbo a la salida.

“Lo que estás haciendo es de un infantilismo increíble, pero andá tranquilo”, respondió el conductor, quien siguió adelante con el programa.

