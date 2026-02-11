Pantallazo

Modo pandemia: por qué Fratti visitó “Polémica en el bar” de tapabocas y saludó con puñito

Montevideo Portal

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, estuvo este martes invitado en Polémica en el bar (Canal 10), donde se presentó días después del arribo de la misión oficial que el gobierno realizó en China y que incluyó una reunión del presidente Yamandú Orsi con su par chino Xi Jinping.

La visita al programa tuvo una particularidad y dejó una escena más asociada a los tiempos de pandemia que a los actuales. El ministro estuvo durante toda la entrevista de tapabocas. Y, por si fuera poco, al ingresar al estudio, saludó a los integrantes de panel con un choque de puños.

Lo que ocurrió es que, tras el regreso de China a Uruguay, el intendente sanducero Nicolás Olivera —que integró la delegación— fue diagnosticado con varicela, la que probablemente haya contraído antes de viajar.

En la entrevista televisiva, Fratti dijo que se sentía en perfectas condiciones de salud, si bien remarcó que el tapabocas implicaba también un cuidado para los panelistas presentes en el programa televisivo.

El presidente Orsi ya se realizó estudios médicos, que confirmaron que no contrajo varicela antes ni durante la gira oficial realizada en China.

Montevideo Portal