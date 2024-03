Martín Lees anunció su jubilación de Canal 10 y en El Espectador: “Me voy agradecido”

Pantallazo

Tras estar varios años trabajando en los medios de comunicación de Uruguay, Martín Lees anunció su jubilación en las redes sociales. “Hoy hago público que desde hace dos meses, y de común y total acuerdo, he terminado mi ciclo laboral tanto en Canal 10 como en El Espectador”, comenzó.

Luego, reveló el motivo por el que dejaba la radio y el canal de televisión. “Me jubilo a los 61 años, con 44 años, seis meses y 16 días de aportes al Banco de Previsión Social (BPS). ¡Me voy eternamente agradecido!”, cerró.

Por varias décadas, Martín Lees fue cronista parlamentario en Subrayado. En El Espectador estuvo al frente del programa Al día, que se emite en el horario del mediodía, junto con el periodista uruguayo Daniel Rodríguez.

Previo a incursionar en el mundo periodístico, Lees tuvo pasado como futbolista en Wanderers. A principios de enero, el comunicador recordó una anécdota con Guillermo Vogrincic, el padre del actor Enzo Vogrincic, cuando jugaban juntos en el club uruguayo.

“En mis tiempos de futbolista, en Wanderers, fui compañero de Guillermo Vogrincic, el padre del actor que encarna a Numa Turcatti en La sociedad de la nieve. Teníamos de compañero a Enzo Francescoli y ellos eran muy amigos. No tengo pruebas ni dudas del porqué del nombre de Enzo”, escribió.

Según supo Montevideo Portal, Lees tuvo varias ofertas laborales para seguir trabajando en los medios de comunicación, incluso de parte de Canal 10.

Sin embargo, el histórico periodista decidió defiinitivamente abandonar el oficio estos días, pero no descarta a futuro ejercer otro rol dentro de la comunicación, en particular por la amistad que lo une con un precandidato presidencial vinculado al Frente Amplio: el exintendente canario Yamandú Orsi. Aunque la propuesta existe, Lees todavía no tiene una decisión tomada. El periodista va a tomarse su tiempo para pensar qué va a hacer, debido a que el trámite de la jubilación aún no está finalizado.

