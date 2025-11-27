Contenido creado por Florencia Bengoa
Las primeras fotos de Shakira en José Ignacio: feliz con su equipo y mucha complicidad

La cantante colombiana disfruta de unos días de descanso con los músicos de su gira previo a los shows en el Estadio Centenario.

27.11.2025 12:23

Lectura: 2'

2025-11-27T12:23:00-03:00
Previo a sus shows en el Estadio Centenario, programadas para el 3 y 4 de diciembre, Shakira disfruta de unos increíbles días de descanso en José Ignacio, acompañada de su equipo de la gira Las Mujeres No Lloran. 

Albert Menéndez, pianista y tecladista de Shakira, con quien trabajó por más de 25 años, compartió las primeras imágenes de la cantante colombiana en Uruguay.Back in Punta del Este and it feels so good! [¡De vuelta en Punta del Este y se siente tan bien!]”, escribió el músico. En las fotos, se puede ver a la artista muy sonriente junto con Tim Mitchell, Ihosvanni Conyedo y Donald Alford.

Shakira llegó a Uruguay el pasado lunes desde Santiago de Chile, según informó la periodista Laura Docarno en FM Gente y confirmaron diversas fuentes. Tras aterrizar en el aeropuerto de Carrasco, se trasladó directamente a José Ignacio, donde permanecerá días antes de sus shows.

La cantante se hospedará en su antigua chacra de José Ignacio, conocida como La Colorada. Actualmente, la propiedad le pertenece a la familia De la Rúa, y es un lugar que guarda un valor especial para la artista, ya que fue su hogar durante los 11 años que compartió con Antonio de la Rúa.



