Las primeras fotos de Shakira en José Ignacio: feliz con su equipo y mucha complicidad

Pantallazo

Previo a sus shows en el Estadio Centenario, programadas para el 3 y 4 de diciembre, Shakira disfruta de unos increíbles días de descanso en José Ignacio, acompañada de su equipo de la gira Las Mujeres No Lloran.

Albert Menéndez, pianista y tecladista de Shakira, con quien trabajó por más de 25 años, compartió las primeras imágenes de la cantante colombiana en Uruguay. “Back in Punta del Este and it feels so good! [¡De vuelta en Punta del Este y se siente tan bien!]”, escribió el músico. En las fotos, se puede ver a la artista muy sonriente junto con Tim Mitchell, Ihosvanni Conyedo y Donald Alford.



Shakira llegó a Uruguay el pasado lunes desde Santiago de Chile, según informó la periodista Laura Docarno en FM Gente y confirmaron diversas fuentes. Tras aterrizar en el aeropuerto de Carrasco, se trasladó directamente a José Ignacio, donde permanecerá días antes de sus shows.

La cantante se hospedará en su antigua chacra de José Ignacio, conocida como La Colorada. Actualmente, la propiedad le pertenece a la familia De la Rúa, y es un lugar que guarda un valor especial para la artista, ya que fue su hogar durante los 11 años que compartió con Antonio de la Rúa.